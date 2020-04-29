Gittim, gördüm konuştum ve yazdım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, iktidarla çatışmadan, kendi yol ve yöntemleriyle yoksula, aşını-işini kaybetmiş insanlara ulaşıyor. Önce bakkallara “veresiye borçlarını kapatma” uygulamasını başlattı. Bunun nasıl yapıldığını, yerinde görmek için Ulubey, Solfasol mahallelerine gitmiş, hesaplar kapatıldıktan sonra dükkanın camına “Bütün borçlarınız kapatılmıştır” yazısının asılmasına da tanıklık etmiştim.

Ramazanla birlikte Mansur Yavaş'ın “Bir iftarlık da sen ver” kampanyası başladı. 15 lira karşılığında bir iftarlık alıyor, bunu hayırsever adına belediye yoksullara ulaştırıyor. Kampanya başlar başlamaz internet üzerinden yardımlar yağmaya başladı. Ramazan boyunca sürdürülmesi planlanan kampanya, beklenenin üzerinde ilgi görünce 27 Nisan'da Başkan Mansur Yavaş'ın teşekkür mesajıyla sonlandırıldı.

ENGELLEMELERE RAĞMEN

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ertan Işık'la birlikte, iftarlıkların nasıl hazırlandığını, dağıtıldığını görmek için belediye şirketi Belpa A.Ş'nin binasına gittik. Dev kazanlarda yemek pişiriliyor, her türlü hijyenik kurala uyularak 50 görevli o gün iftarda dağıtılacak çorba, kuru fasulye, bulgur pilavını özel kaplara koyuyordu. Bunların dağıtımını yapacak 150 personel de göreve hazırdı. Yemekler soğumadan iftar saatine yetiştiriliyor. Belpa Genel Müdürü Ertan Güneş değişik günlerde verilecek yemekleri sıralıyor.

İnsanların çalışamadığı, işlerini kaybettiği bir dönemde asfalt dökmeseniz de olur. Önemli olan insanımızın sağlığı ve karnının doymasıdır. Büyükşehir Belediyesi, Ramazan'da 500 bin aileye yardım yapılmasını planladı. Yemek yardımları yapılırken 163 bin haneye gıda paketleri götürülüyor. İhtiyaç duyulursa dağıtım hizmetinde gönüllü olarak çalışmak için de 10 bin kişinin hazır olduğunu öğreniyoruz.

Ramazan öncesinde şefkat evlerine, engelli okullarına öğle yemeği veriliyordu. Kağıt toplayıcıları da sokağa çıkma yasağıyla birlikte zor durumda kaldı. Durumları iyi olmayan 25 bin aileye Ramazan boyunca 150 personel iftarlık ve sahurluk ulaştırmayı sürdürecek.

ALAN EL, VERENİ BİLMİYOR

Yardım eden de yardım edilen de birbirlerini tanımıyor. “Alan el, veren eli bilmiyor” denilir. İşte sahurluk da, iftarlık da böyle ulaşıyor. Yozgat'lı Yasin'in, Seyfi'nin, Tarık'ın kendileri için iftarlık aldığını bilemez. Onlar da, verdikleri iftar paralarının yemek olarak ihtiyaç sahibine ulaştığından emin. Çünkü her aşamasında kendilerine bilgi veriliyor.

Yerel seçim öncesi AKP'nin en çok gündeme getirdiği “Mansur Yavaş seçilirse, belediyeden yardım alanların yardımları kesilecek” konusuydu. Bırakın kesilmesini yaşanan süreç nedeniyle yardıma ihtiyaç duyanların sayısı da arttı. Yardım alanların şu parti-bu parti diye bir ayrımı yok. Hepsi yoksul, yardıma ihtiyacı olan insanlar olarak görülüyor. Belediyenin bazı hizmetlerinden kısıntılar yapılarak yoksullara el uzatılıyor.

İL İL YARDIMLAR

Mansur Yavaş'ın bu kampanyası, uzatılabilir miydi? Belediye şirketinin koşulları da dikkate alınarak hazırlık ve planlama yapıldı. Ama Mansur Yavaş'ta proje bitmiyor. Bakarsınız yakın bir gelecekte farklı bir yardım kampanyasının duyurusunu yapar. Önemli olan yoksul vatandaşa ulaşmaksa, destek olmaksa bu yerine getiriliyor.

Başkan'ın “Bir iftar da senden” çağrısına yalnız Ankara değil, Türkiye'nin birçok ilinden destek geldi. Örneğin Tunceli'den, Muş'tan 15'er kişi 67'şer iftarlık desteğinde bulunmuş. Ardahan'dan, Bitlis'ten, Hakkari'den, Şırnak'tan, Bingöl'den, Bayburt'tan, Batman'dan, Ağrı'dan da 56 ile 173 arasında iftarlık alındığını öğreniyorum. Açıkçası yoksul insanlarımızın çoğunlukta olduğu illerde yaşayanlar da Ankara'daki yoksullarla iftarlıklarını, sahurluklarını paylaşmış. Miktarları önemli değil, önemli olan böyle bir dayanışma içinde olunmasıdır.

Yavaş'ın “6 milyon tek yürek” çağrısına Ankara'da 34 bin 335, İstanbul'dan 18 bin 222 kişi ilk iki günde destek oldu. Yaklaşık 400 bin iftarlık alındığını görüyoruz. Yardım sıralamasında AKP'li büyükşehir belediyelerinin bulunduğu Bursa, Kocaeli, Konya ve Balıkesir'den de ilk sıralarda destekler olduğu anlaşılıyor. Destek olan, olmayı planlarken kampanya dolduğu için yardımını yapamayan herkes sağolsun, varolsun. Yapılan yardımların amacı doğrultusunda kullanıldığı bilindikçe iyilik rüzgarı herkesi saracaktır.