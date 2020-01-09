Erdoğan-Putin görüşmesi barut ve doğalgaz kokuyor

Devlet başkanları Erdoğan-Putin görüşmesinden çıkacak Ankara “mutabakatına” kilitlendik.

Bir yanımız 45 milyar dolarlık enerji ithalatı, öbür yanımız savaş: İkisi de dokunanı yakıyor!

Türkiye-Rusya buluşmasının asıl gündemi enerji olsa da; Libya, Irak, İran, Suriye sorunlarıyla yakından ilgiliyiz.

Sizi 2016 yılına götürmek istiyorum.

TÜSİAD Boğaziçi Üniversitesi Dış Politika Forumu (DPF) konferansındayız…

2015 Ağustos'unda ABD'de kurulan Florida Merkez Üniversitesi (UCF) “Kürt Siyaseti Çalışmaları Celal Talabani Kürsüsü” Başkanı Doç. Dr. Güneş Murat Tezcür'ü dinliyoruz…

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Tezcür, İran'ın “Yeşil Hilal” tezine gönderme yapıyor:

“2011 sonrası düzlemde İran, Şii kartını kullanarak Kızıldeniz'e, Akdeniz'e ulaşmayı başardı. İran'ın Ortadoğu'daki müttefikliği, etnik-dini olmaktan öte jeopolitik çıkarlarına dayanıyor.”

Tezcür, İran açısından en büyük tehdidin “selefi radikalizm” olduğunu vurguluyor “İran Şii güçlerini mobilize etti” diyordu.

Son 4 yılda IŞİD'in çeperlerine bakarsak; İran, Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de egemenlik kartını açtı.

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ABD'nin Irak'ta düzenlediği operasyon ile İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Lideri Kasım Süleymani ile birlikte Haşdi Şabi kadrolarını öldürmesiyle, İran'ın askeri gösteri saldırıları vizyona girdi.

İran 2016 yılı itibarıyla; 14'ü general rütbesinde olmak üzere; Yemen, Irak ve Suriye'de 2 binin üzerinde Haşdi Şabi savaşçısını kaybetmişti…

İran'ın 450 bin kişilik muharebe gücünden bahsediyorlar.

Tezcür aynı konferansta İran'a karşı cephede yer alan Suudi Arabistan'ın İsrail ile 5 gizli görüşme yaptığını belirtiyordu.

Taraflar askeri kapasitelerini konuşturma aşamasına geldi.

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Rusya'ya enerji bağımlılığı yüzde 60'larda olan Türkiye'nin doğalgaz faturasını Rusya belirliyor.

Henüz Avrupa'dan daha pahalı tükettiğimiz doğalgaz faturasını, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) yatırımı ile dengelemekten başka formül ortaya konulmadı.

Rusatom'un Mersin'de yapımını sürdürdüğü Akkuyu NGS projesinde Enerji Bakanlığı'nın öngördüğü yerli ortaklık oranının yüzde 10'lar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Tasarım, inşaat ve ekipman tedarikine ilişkin Akkuyu Nükleer A.Ş. ile Rus Konzern Titan-2 AŞ ve IC İçtaş İnşaat ortaklığı kuruldu.

İbrahim Çeçen'in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu IC Holding'in “şantiye” deneyimleri 1975 yılına dayanıyor.

Bünyesinde yer alan Treysan Prefabrik şirketi, petrol-doğalgaz sektöründe inşaat firmalarına, askeri organizasyonlara, ordulara ve çeşitli yardım kuruluşlarına prefabrik kamp çözümleri sunuyordu.

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Türkiye, nükleer santral yatırımının Mersin'de durmayacağını, Sinop'ta da yapacağını açıkladı.

Akkuyu'da “atıkların nerede depolanacağı” Erdoğan-Putin görüşmesinin konu başlıklarından biri olacak.

Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Akkuyu'dan 2030'da çıkacak ilk atığın Rusya'ya gönderileceğini açıklamıştı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 2018 yılı itibarıyla dünyada 413 nükleer santralin kapatıldığını, 173'ünün uzun süreli durdurulduğunu, 32 nükleer santralin inşa edildiğini raporlamıştı.

Akkuyu NGS'nin betonu döküldü; 76 milyar lira tutarında yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

Doğalgaz faturası mı, Akkuyu mu derseniz, elbette bu karda-kışta; indirim müjdesi bekliyoruz.

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Rusya'dan deniz altından alınan Mavi Akım doğalgaz boru hattına ilaveten inşa edilen Türk Akım'dan akan gaz, Avrupa'ya gidecek.

Avrupa'ya kaça gidecek, bize kaça satılacak?

İran ve Rusya Türkiye'nin doğalgaz ithal ettiği iki önemli ülke. Irak en büyük 2'nci ihracat pazarımız. Suriye Ortadoğu'ya açılan kapımız, Libya Akdeniz doğalgaz rezervlerimiz…

Bölgesel çatışmalarda aldığımız pozisyon, enerji faturamıza da yansıyacak…