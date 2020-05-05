İşveren kısa çalışmaya bağlı ücret kaybını karşılayabilir mi?

İşyerimizde 1/3 oranında kısa çalışma kararı alınması halinde, işçilere ödenecek 20 günlük ücret ile işçilerin alacağı kısa çalışma ödeneği toplamının işçinin 30 günlük ücretinin altında kalan kısmını işverenin iyi niyet çerçevesinde işçisine ödemesinde herhangi bir sakınca olur mu? Bu farkı ikramiye olarak tahakkuk ettirmek uygun mudur? Musa Erol

Kısa çalışma ödeneğine ilave olarak herhangi bir ücret ödeme zorunlulukları bulunmamakla birlikte imkanı olan işverenlerin bu süreçte çalışanlarına ellerinden geldiğince destek olma çabaları, içinde bulunduğumuz ortamda en çok ihtiyaç duyduğumuz toplumsal dayanışma ruhu açısından önemli bir yaklaşım olup, bu çabaların engellenmesi değil, desteklenmesi gerekir.

Bu bağlamda, kısa çalışma uygulanan işyerlerinde, çalışanların uygulamadan kaynaklanan ücret kayıplarının işveren tarafından karşılanmasında bir sakınca olmayacağını, işyerinizdeki faaliyetin kısmen durdurulması (azaltılması) nedeniyle oluşan ücret kaybını telafi amacıyla çalışanlara, ikramiye veya ilave ödeme ya da telafi ödemesi adı altında ödeme yapılabileceğini, yapılan telafi ödemelerinin aylık prim ve hizmet belgesinde “ikramiye” olarak prime esas kazanca dahil edilmesi gerektiğini değerlendiriyorum.

Nakdi ücret desteğinden yararlanabiliyor muyum?

Ben emekliyim. 17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 7244 sayılı Covid-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun kapsamında 20 Nisan 2020 ila 17 Temmuz 2020 tarihleri arasında işveren tarafından ücretsiz izne çıkarıldım. Acaba yapılacak 38.94 TL'lik nakdi ücret desteği ödemesine hak kazanabiliyor muyum? Hasan Çevik

4857 sayılı İş Kanunu'nun geçici 10. maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izin kullandırılanlara yapılması öngörülen nakdi ücret desteğinden yararlanabilmek için herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık (emekli) aylığı almıyor olmak gerekiyor. Emekli aylığı aldığınızdan, günlük net 38.94 TL olan nakdi ücret desteği ödemesine maalesef hak kazanamıyorsunuz.