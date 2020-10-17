Ofis elemanına öğle arası yok mu?

Özel bir firmada yedek parçacılık yapıyorum. Öğle arası ve çay saatlerinde dahi çalışıyoruz. Sorduğumuzda “Ofis elemanlarının öğle arası ve molası yok” diyorlar. Haklı fesih nedeni olur mu? Kadir Demir

4857 sayılı İş Kanununun 68. maddesine göre, günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere;

■ Dört saat veya daha kısa süreli işlerde onbeş dakika,

■ Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar (yedi buçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat,

■ Yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat, ara dinlenmesi verilir. Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir.

Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak sözleşmeler ile aralı olarak kullandırılabilir. Dinlenmeler bir işyerinde işçilere aynı veya değişik saatlerde kullandırılabilir. Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz.

Ofis elemanları da İş Kanunu'na göre işçi sayılmakta olup, ofis elemanlarının öğle arası/molası olmadığına ilişkin bir hüküm yok.

İş Kanunu'nun 24. maddesinin (II/f) bendine göre, çalışma şartlarının uygulanmaması işçiye iş sözleşmesini haklı nedenle fesih hakkı verir.

Çalışana ara dinlenmesi verilmemesi, çalışma şartlarının uygulanmaması olarak değerlendirilir ve haklı fesih sebebi sayılır.

Hem eşten hem babadan aylık

Kayınvalidem eşini yeni kaybetti. SSK'dan emekliydi. Kendisinden maaş almaya başladı. Sorum şu, SSK'dan emekli olan ölmüş babasından da maaş alabilir mi? Eda Şahinbaş

Kayınvalidenizin eş ve babasının sigortalılık statüleri 4/a (SSK) olup, kayınvalideniz her ikisinden de 5510 sayılı Kanuna göre hak sahibi olduğundan, hem eşinden hem babasından aylık bağlanmaz. Ancak tercih yapabilir.

Ücretsiz izinde ikinci bir işyerinde çalışmak

Şu anda pandemi sürecinde olduğumuz için ücretsiz izindeyim. İki firmada sigortalı olarak çalışabilir miyim? İkinci firmada sigortalı olarak çalışmaya başlarsam ilk firmadaki tazminatımdan vazgeçmiş olur muyum? Çıkış işlemlerini yaptırmadan ikinci firmada çalışmaya devam edilebilir mi? Tazminatı bırakmadan hayatta kalabilmenin yollarını arıyoruz. Filiz Saraç

İş sözleşmenizde aksine bir hüküm yoksa iki ayrı firmada sigortalı olarak çalışabilirsiniz. İlk firmadan çıkış işleminiz yapılmadan ikinci firmada çalışmaya devam edilebilirsiniz. Bu durumda kıdem tazminatınızdan vazgeçmiş olmazsınız.

Ücretsiz izne çıkarılmanız nedeniyle almakta olduğunuz nakdi ücret desteği açısından ise durum farklı. Birden fazla işyerinde çalışırken, bu işyerlerinden 4857 sayılı İş Kanunu'nun geçici 10. maddesi kapsamında ücretsiz izne ayrılanlar adına işverenler tarafından bildirilen prim ödeme gün sayıları toplanıp, 30 günden eksik kalan gün sayısı kadar nakdi ücret desteği ödeniyor. Ancak nakdi ücret desteğinden yararlanılan dönemde, aynı veya başka bir işyerinde işe başlanması halinde nakdi ücret desteği kesiliyor.

Buna göre, nakdi ücret desteğinden yararlanırken ikinci bir işyerinde işe başlamanız, nakdi ücret desteğinizin kesilmesini gerektirir.