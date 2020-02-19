Asıl mevzu

Gündemde Amerikan RAND Corporation Türkiye Raporu var.

Medya bu raporun “Kemalistler darbe yapabilir” değerlendirmesini tartışıp duruyor!

Konuyu bambaşka açıdan ele almaya çalışacağım:

Mezarı Türkiye'de olan CIA ajanı Ruzi Nazar adını bildiğinizi tahmin ediyorum. (En azından FETÖ irtibatlı Enver Altaylı tutuklanmasıyla duydunuz.)

Russell Crowe'nin başrolü oynadığı “Akıl Oyunları” filmini seyretmiş olabilirsiniz. Film aynı isimli kitaptan uyarlandı. Yazarı Sylvia Nasar. (Asıl ismi “Zülfiye Nazar” idi ve Ruzi Nazar'ın kızıydı.)

Kitap, matematikçi ünlü Amerikalı bilim insanının hayatını konu ediyordu: John Forbes Nash Jr.

Ona Nobel ödülü kazandıran “Oyun Kuramı” idi: Kişinin başarısı, diğerlerinin seçimlerine bağlıdır! (Mesela: Türkiye'nin “başarısızlığı ABD'yi etkiler gibi!)

Bu teori, Soğuk Savaş döneminde ABD'nin etkin stratejisi oldu.

Şuraya geleceğim:

John Forbes Nash Jr. nerede görev yaptı: RAND Corporation…

Sadece o değil…

Bir diğer “Oyun Kuramı” üzerine çalışan Nobel ödüllü matematikçi Robert Aumann nerede görev yaptı: RAND Corporation… (Aumann ile birlikte Nobel kazanan ekonomist Thomas C. Schelling de nerede çalıştı: RAND Corporation…)

Keza:

Nobel ödüllü matematikçi ve oyun teorisi üzerine çalışan Lloyd Shapley nerede görev yaptı: RAND Corporation…

Bu kurumda görev yapan John Neumann, Norman Shapiro, Oliver Williamson, Paul Samuelson, Melvin Dresher gibi isimlere girmeyeyim… (Arkalarında Rockefeller parası olduğu gibi ayrıntılar ile sizi hiç sıkmayayım.)

Ama bir isimden bahsetmeliyim:

ZORLAYICI İKNA

Oyun Kuramı'nı RAND Corporation'a getiren kişi Robert McNamara oldu.

Soğuk Savaş döneminde 1961-68 yılları arasında Savunma Bakanlığı yaptı. Vietnam Savaşı'nın en ateşli aktörüydü. 1968-81 döneminde Dünya Bankası başkanlığını yürüttü. (Bu görevi döneminde sağlık/tıp sektörünü nasıl Amerikan ilaç şirketlerinin egemenliğine soktuğunu Kara Kutu kitabımda ayrıntılarıyla yazdım. Neyse…)

McNamara, Oyun Kuramı'na inanan politikacıların başında geliyordu. “nükleer caydırıcılık'', “kriz yönetimi'', “sınırlı savaş'', “baskı ve zorlayıcı ikna'' gibi stratejik durumlarda Oyun Kuramı'nı kullandı. Vietnam Savaşı bunun tipik örneğiydi… (Konu konuyu açıyor; Kontrgerilla (Gladio) Savaşı teori ve pratiği deyinde akla gelen ilk isim David Galula, RAND Corporation görevlisiydi. Galula'nın Çin, Cezayir, Yunanistan iç savaşları deneyimlerini, önerilerini yazdığı kitaplarını RAND Corporation yayınladı.)

Zamanla… McNamara misyonunu sürdüren (tıpkı onun gibi uzun dönem Savunma Bakanlığı yapan) Donald Rumsfeld 1981'den 1986'ya kadar RAND yönetim kurulu başkanı idi.

Henry Kissinger vd. hep burada görev yaptı…

Bu derin ağı bilmeden, “Oyun Kuramı bilinmeden RAND'ın Türkiye Raporu analiz edilebilir mi?

Oyun Kuramı, RAND'ın temel stratejisidir.

HEDEF “BAŞOYUNCU” ERDOĞAN

RAND'ın Türkiye Raporu tipik “Oyun Kuramı” stratejisidir. Dünya üzerindeki (ABD-SB) iki kutuplu ve (ABD) tek kutuplu egemenlik düzeni yerini çok kutuplu hâkimiyet düzenine bıraktı.

RAND raporunda diyor ki:

-“ABD ve Türkiye uzun zamandır küresel konuda işbirliği yapmıştır. Bununla birlikte, ortaklık son yıllarda gerginleşti. Çünkü ABD ve Türkiye'nin çıkarları ve çeşitli zorluklarla ilgili değerlendirmeleri eskisi gibi değil. Bu zorlukların çoğuna yönelik politikalar üzerinde önemli anlaşmazlıklar ortaya çıktı…

– “Bu raporda RAND araştırmacıları, önümüzdeki on yıl içinde ABD-Türkiye ortaklığının karşı karşıya olduğu temel zorlukları değerlendirmekte ve çalkantılı bir dönem olması muhtemel bir girişimde bulunmak için olasılıklar önermektedir.”

Rapor/Oyun Kuramı, “başoyuncu” Erdoğan'ı hedef alıyor. Rusya, İran, Suriye, Irak'a yönelik kararlarının kendilerini/ABD'yi kötü etkileyeceğini belirtiyor. Bu sebeple…

Oyun Kuramı'nın caydırıcılık faktörüyle “Avrasyacı Kemalistler darbe yapacak” diyerek Erdoğan'ın kafasına şüphe sokmayı, Türk Ordusu'nu bölmeyi, Ergenekon-Balyoz kumpaslarını hortlatmayı, ülkeyi istikrarsızlığa sokarak yeni “başoyuncuyu” devreye sokmayı planlıyor!

Ve: FETÖ kriptoları ve akılsız AKP'liler, RAND Raporu'na/ Oyun Kuramı'na dört elle sarılıp sözde “Kemalist tehdidi” gündeme getiriyor! Örneğin… İlker Başbuğ'a saldırıp, Hilmi Özkök'ü destekliyorlar!

İyi ki “RAND aynası” var; bazılarının gerçek yüzünü ne güzel ortaya çıkarıyor?