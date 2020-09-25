FETÖ’nün solcuları

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP)…

İngiltere merkezli Troçkist grupların uzantısı olarak Türkiye'de 1997'de kuruldu.

“Sosyalist İşçi” adında dergileri vardı.

-“Şeriata hayır” kapağı yaptılar; Fethullah Gülen'i şeriatçı ilan ettiler.

-“Şeriat sermayeye hizmet ediyor” kapağı yaptılar; Fethullah Gülen'i örnek verdiler.

Küçük dar çevreleri vardı. Zaten hiçbir seçime katılmadılar.

Birden… 2008'den itibaren “DSİP” adı medyada duyulmaya başlandı. Sivas katliamından, Gazi Mahallesi olaylarına kadar yakın tarihimizin acı olaylarının arkasında “Ergenekon Örgütü” olduğunu dillendirmeye başladı. İtibariyle Zaman gazetesi başta olmak üzere FETÖ yayın organlarında sıklıkla yer aldı.

O dönem DSİP, “Marksizm Festivali” adıyla yalnızca (ayda iki kez) İstanbul'da değil, Ankara, İzmir, Manisa-Akhisar ve Bursa'da da toplantılar organize etti. Ki bu toplantılara katılanların hemen hepsi FETÖ organizasyonu olan Abant Platformu'na da gidenlerdi!

DSİP asıl şöhretine 2010 Anayasa referandumuyla kavuştu; “Yetmez Ama Evet” kampanyasının öncüsü oldu…

Anayasa değişikliği kabul edilince Erdoğan balkon konuşmasında bu “sosyalist sol” partiye de teşekkür etti. DSİP de kibar sözleri sebebiyle Erdoğan'ın kendilerini sevindirdiğini açıkladı…

AKP-FETÖ kavgasında DSİP'in tarafı belli oldu. FETÖ'nün Erdoğan'ı devirmeye yönelik 17-25 Aralık operasyonunu destekleyerek, “Yolsuzluğu da, Ergenekon'u da Aklama” başlığıyla hazırlanan ve yüz sol-liberal ismin imzaladığı bildiriyi organize etti…

Ve: Darbeyle FETÖ'nün gerçek yüzü ortaya çıkınca bir video bulundu:

DSİP üyesi Mücteba Kılıç, İzmir'de üniversite yıllarında Fethullah Gülen'in yanında ağlayarak şiir okuyan bir FETÖ müridiydi!

Etkin pişmanlıktan yararlansa da Mücteba Kılıç 26 ay hapis yattı…

FETÖ TETİKÇİSİ OLDULAR

Fethullah Gülen'e ağlayarak şiir okuyan mürit Mücteba Kılıç, keçi sakal bırakarak Marksizm toplantılarının baş konuşmacısı nasıl oluverdi?

Kendi dışındaki sol partileri sürekli “Kemalizm'in tutsağı” olmakla itham eden DSİP, “FETÖ'nün tutsağı” nasıl oluverdi?

Sadece bu değil…

FETÖ iddianamelerinde “sosyalist/ solcu görünümlü FETÖ tetikçisi” isimler yer aldı. Bunlardan biri de; rektörlerin “Cumhuriyet'e Saygı Yürüyüşü”nde “Ordu Göreve” pankartını taşıyan Gökçe Fırat Çulhaoğlu idi!

Sadece sola sızan “Marksist” maskeli FETÖ müritleri yok…

Ayrıca… FETÖ kumpaslarını topluma kabul ettirme görevi için eline kalem verilen solcular ortaya çıkarıldı; DSİP yöneticisi Roni Margulies gibi…

Bunların çoğunluğu 2007-2016 yılları arasında FETÖ'nün “sol” yayın organı Taraf gazetesinde görev yaptı.

FETÖ'nün sol kamuoyunda kabul görmesi için hayli çaba gösterdiler. Ki çoğunluğu liberal sol çevrelerdi.

Bunların hepsine “ajan”-“casus”-“mürit” demek hata olur.

Ancak bu tespit şunu sormamıza engel değil; “liboş solcular” kandırılmaya nasıl teşne/istekli oldu?

Nasıl bu kadar kolay avlandılar? Savrulan ideolojileri yüzünden mi?

Yıllarca eziyet çektikleri için kabul görme ihtiyacından mı?

Koltuk, para, şöhret yüzünden mi?

Döneklik sadece aklı/bilinci değil, insan ruhunu da harap ediyor; nerelere savuruyor?

TEŞEKKÜRLER HİKMET

FETÖ solu da lekeledi.

Ne çok aydının kirlendiğini gazeteci Hikmet Çiçek'in yazdığı “FETÖ'nün Solcuları” kitabının sayfalarını çevirdikçe üzülerek okudum…

Bunca aydın, teorik birikimini- acı pratiğini/tecrübesini götürüp FETÖ'nün kucağına kolayca bırakıvermişlerdi.

Hikmet Çiçek'e teşekkür etmemiz gerekiyor; hangi isimlerin, hangi örgütlerin FETÖ gölgesinde neler yaptığını isim isim gözümüzün önüne getirip hafızamızı tazelediği için. İbretlik bir belgesel sunuyor; “sakın” diyor “yine kandırılmamak için unutmayın!”

“FETÖ'nün Solcuları” kitabı ders çıkarmak isteyenlere çok bilgi/ malzeme sunuyor. Kütüphanenizde mutlaka yer alması gereken tarihi bir eser yazmış Hikmet Çiçek.

Okurken bir de şunu düşündüm:

FETÖ ülkenin düşünsel iklimini de çölleştirdi; sadece birbirine “terlik” fırlatan, ağzı dolu mahalle kavgası yapan ülke olduk. FETÖ insanı küçülttü.

Bizim sol, FETÖ solcularıyla hesaplaşırken bu ülkenin diğer siyasal cephelerinden niçin pek ses çıkmıyor?

FETÖ'nün ülkücüleri-milliyetçileri yok mu?

FETÖ'nün muhafazakârları- siyasal İslamcıları yok mu?

Ya medyanın dört yanında kripto FETÖ gazeteciler yok mu?

Hikmet Çiçek gibi sağlam duran araştırmacı gazetecilere çok ihtiyacımız var. Ne yazık ki böyle namuslu gazetecileri bekleyen son; Müyesser Yıldız gibi hep hapishane oluyor! FETÖ kriptosu “Mücteba Kılıçlar” ise bugün hala “keçi sakal” gibi kamuflajla gazetelerde, ekranlarda boy göstermeye devam ediyor…