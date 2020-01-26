Deprem ülkesinde yaşamak!..

Elazığ ve Malatya'daki kayıplarımız nedeniyle acımız büyük. Cuma gecesinden bu yana yüreğimiz yanıyor.

Öylesine yanıyor ki; o gece, depremin ağır tablosu netleşmeye başlayınca, Tele1 TV'deki Demokrasi Arenası'nda konuğum olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le bir karar alıp, programı yarıda kestik.

★★★

Saygın bilim insanı Prof. Dr. Naci Görür, Elazığlı olduğu için özellikle uyarmış. Konferanslar vererek Elazığ ve köylerinin depreme hazırlanmaları gerektiğini söylemiş. Bu konuda kitaplar yazılmış. Ama tıpkı İstanbul'da olduğu gibi kimse dikkate almamış!..

★★★

Bu umursamazlığı, insanların canlarına mal olan ‘adam sende'ciliği, deprem gerçeğiyle inatlaşmayı ve bilim insanlarının uyarılarına kulak tıkamayı anlamak mümkün değil!..

★★★

Elazığ ve Malatya'da bir kez daha gördük ki, deprem öldürmüyor, yönetmeliklere uygun olarak inşa edilmeyen, gerektiği gibi denetlenmeyen dayanıksız binalar öldürüyor!..

★★★

Yani geçmişte ağır kayıplara neden olan deprem felaketlerinden hiç ders çıkarılmıyor!

Çıkarılmış olsaydı, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, adeta imdat çığlıkları atarcasına şu konuşmayı yapar mıydı?

“20 yıl kaybettik, artık 20 dakika kaybedecek vaktimiz yok!..

Avcılar Belediye Meclisi'nde oybirliği ile bir karar aldık. Kimseye imar rantı sağlamayan, sadece vatandaşın korkarak yaşadığı evlerinin yenilenmesi amacıyla ve kat artışı vermeden bir plan notu değişikliği hazırladık. İmar komisyonunun genel prensiplerine uygun biçimde, gayet masum bir plan ortaya çıkardık…”

★★★

Başkan Hançerli, kararı onay için hızlıca İBB'ye gönderdiklerini, ancak AKP ve MHP ağırlıklı komisyonda, ekim ayından beri ele alınmadığını söylüyor:

“Deprem sorunu komisyonun önceliği olmalı. Ekim ayında bu değişiklik yapılsaydı, belki 100 binaya bugün kazma vurulmuştu. 20 yıldır unuttuğumuz depremi bize doğa, Allah hatırlatıyor. Avcılar'daki hemşehrilerime cevap veremiyorum!..”

★★★

17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin üzerinden 20 yılı aşkın bir süre geçti.

Ama beklenen büyük İstanbul depreminin zorunlu kıldığı önlemlerin çoğu alınmadı. Kentsel dönüşüm için başlatılan çabaların rantsal dönüşüme evrilmesi de önlenemedi!

★★★

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, o depremde ilçesindeki yüzlerce binanın yıkılacağını ve İstanbul genelinde çok acı, hatta benzeri görülmedik felaket boyutunda kayıpların olacağını biliyor.

O nedenle feryat ederek, çığlığını yetkililere duyurmaya çalışıyor.

Naci Görür gibi saygın bilim insanları da “Bırakın kanallara para dökmeyi ve inatlaşmayı da bir an önce İstanbul'u büyük depremde korkunç kayıplar vermekten kurtarın” diyor.

★★★

Elazığ ve Malatya'daki kayıplarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.