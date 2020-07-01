Dolmabahçe Sarayı’ndaki kayıp tablo!..

Yıl 1998…

Yani tam 22 yıl önce…

Arena ekibi, Dolmabahçe Sarayı'nda yaptığı çekimlerle tarihe tanıklık etmiş, çok değerli binlerce obje ile birlikte, Saray'ın da çürümekte olduğunu ortaya çıkardı.

Ayrıca 72 binden fazla eserin bulunduğu Saray'da son sayımın 1952 yılında yapıldığı, daha sonra değişen müdürlerin, kağıt üzerinde atılan imzalarla envanteri devraldıkları anlaşıldı!..

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İçler acısı görüntülerin kamuoyunda yarattığı büyük tepki üzerine, Hikmet Çetin'den başlayarak, Milli Saraylar'dan sorumlu tüm Meclis Başkanları, Dolmabahçe'yi ve duvarlarından şelale gibi su akan bodrum katında zamanın acımasız tahribatına terk edilmiş eserleri kurtarabilmek için büyük gayret sergilediler.

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Süreç boyunca Saray çökmekten kurtarılırken, tüm eser de tek tek sayıldı.

Bülent Arınç'ın Meclis Başkanlığı döneminde ise, restorasyonu tamamlanan objelerin teşhiri için, Dolmabahçe Sarayı'nın hemen yanında, eskiden Saray mutfağı olarak kullanılan binada bir depo müze inşa edildi.

Bu amaçla başta İtalya ve Avusturya olmak üzere, yurtdışındaki depo müze örnekleri incelendi. Isı, nem, aydınlatma ve güvenlik konularında son teknolojiden faydalanıldı. Eserlerin olası bir depremde zarar görmemesi için Almanya'dan hassas saklama kapları getirildi.

Çok değerli kumaşların zaman içinde daha fazla zarar görmemesi amacıyla ilaçlanmış özel çelik çekmeceler yapıldı.

Nadide porselenlerle kristaller, sarsıntılara karşı çelik raflara sabitlendi.

Dolmabahçe Sarayı'nın bodrumunda 4.500 parçaya ayrılmış olması nedeniyle onarılması imkansız denilen kuş kafesi bile, büyük bir sabırla yeniden kullanılır hale getirildi ve müzedeki sergiye konuldu.



Böylece tarihe tanıklık etmiş, günümüzde değeri milyar liralarla ifade edilebilecek 10 bini aşkın obje, çöp olmaktan kurtarıldığı gibi, 2006 yılında açılışı yapılan Türkiye'nin ilk depo müzesinde, araştırmacıların incelemesine sunuldu.

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Bu süreci niçin hatırlattığıma gelince…

1998 yılında Meclis Başkanı Hikmet Çetin'in izniyle Dolmabahçe Sarayı'ndaki çürümeyi gözler önüne sermemizi sağlayan ve 1952 yılından sonra ciddi bir eser sayımı yapılmadığını açıklayan değerli Saray Müdürü Savaş Savcı, II. Abdülhamit devrinde Saray ressamlığı yapan Fausto Zonaro'nun suluboya bir tablosunun 1993 yılından beri kayıp olduğunu öne sürmüştü.

Ona göre, tablo meçhul bir el tarafından çerçevesinden ayrılıp rulo haline getirilmiş ve kimseye çaktırmadan Saray'dan çıkarılmıştı!..

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Demem o ki; yakında Londra'da bir müzayede yapılır ve Zonaro'nun kayıp tablosu milyonlarca liraya satılırsa, sakın şaşırmayalım!..