Her şey yürekte biter!..

Ülkemizde koronavirüs patlaması başladığında, yetkililer bir ezberi uyguluyor.

Hemen 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma kısıtlamaları getiriliyor!..

Son dönemde de öyle oldu. İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlerimizde bu kuşaktakilere saat 10.00 -16.00 dışında sokağa çıkma yasağı başlatıldı. (Yetkililer haklılar! Çünkü virüs bu zaman aralığında istirahate çekiliyor ve kimseye bulaşmıyor, ama diğer saatlerde ölüm saçıyor!..)

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Bu kararların alındığını ne zaman duysam, aklıma hemen Cumhuriyet döneminin en büyük mimarlarından Prof. Sedat Hakkı Eldem'le, 70 yaşına girmesi nedeniyle yaptığım röportajda söyledikleri gelir. Çünkü “Mimarlar en güzel eserlerini bu yaşlarda verir” demiş ve Mimar Sinan'ı örnek göstermişti.

Gerçekten de ustaların ustası Mimar Sinan, 50 yaşından sonra başladığı çıraklık döneminin ardından, Edirne'deki muhteşem Selimiye Camisi ve Külliyesi'ni bitirdiğinde 86 yaşındaydı. UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne tescilli eşsiz yapı için de “Ustalık dönemimin eseri” demişti.

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65 yaş ve üzerindekileri “evlerinde yaşamaya mahkum edilmesi gereken korunmaya muhtaç” kişiler olarak görenlere, İngiltere'de 4 kez başbakanlık yapan ve o koltuğa veda ettiğinde 85 yaşında olan William E. Gladstone, muhteşem bir ders veriyor:

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“Gençlik; bir hayat devresi değil, bir akıl halidir…

Yıllar cildi buruşturabilir, önemli olan, hayatımızdaki heyecanların devam etmesidir…

Çünkü; heyecanların bitişiyle ruh buruşur!..

İnsan, kendine olan güveni kadar genç,

Kuşkusu kadar yaşlı,

Cesareti kadar genç,

Korkuları kadar yaşlı,

Umudu kadar genç,

Bezginliği kadar yaşlıdır…

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Hiç kimse fazla yaşamış olmakla yaşlanmaz.

İnsanları yaşlandıran ideallerinin bitmesidir…

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Kalbi sevdikçe, neşe duydukça, güzellikleri fark ettikçe, beyni yeni şeyler keşfettikçe, herkes gençtir.

İnsanlar yaşadıkça yaşlandıklarını sanırlar, oysa yaşamadıkça yaşlanırlar.

İnsanlar, yaşlı olmaya karar verdiği gün yaşlanırlar!..”

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Çok doğru, çünkü;

■ Kristof Kolomb, Amerika'yı keşfe çıktığı ilk yolculuğunda 50 yaşını çoktan aşmıştı.

■ Pasteur, 60'ında kuduz aşısını buldu.

■ Galile, ayın günlük ve aylık çizimlerini yaparken 73 yaşındaydı.

■ Charlie Chaplin (Şarlo), 76 yaşında film yönetiyordu.

■ Goethe, en büyük eseri Faust'u ölümünden bir yıl önce, yani 82 yaşında bitirmişti.

■ Tolstoy, 67 yaşında bisiklete binmeyi öğrendi.

■ Nobel ödüllü Alman Dr. Albert Schweitzer, 88 yaşında Afrika hastanelerinde durmaksızın çalışarak ameliyat yapıyordu.

■ Keza “Beynin Kaşifi” olarak ünlenen 95 yaşındaki hocaların hocası Prof. Dr. Gazi Yaşargil, hâlâ mesleğini sürdürüyor.

■ “Muazzam Muazzez” diyerek andığımız değerli Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, 100 yaşını çoktan aşmış olmasına karşın, zihinsel olarak bir genç kadar aktif…

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Yaş 70'miş.

İş bitmişmiş!

Geçiniz!..

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Her şey yürekte, her şey beyinde biter!..

Sadece yaşlanmak için yaşamayın yeter!..