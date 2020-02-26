Türkiye’nin, İdlib cehenneminden çıkmasının yolu!..

Tüm öngörüleri doğru çıkan emekli Büyükelçi Şükrü Elekdağ'dan çarpıcı açıklamalar…

Elekdağ, “Türkiye, kitlesel sığınmacı göçüne set çekmek ve sınır güvenliği sağlamak amacıyla İdlib-Türkiye sınırları boyunca Suriye topraklarında 10 km. derinliğinde bir tampon bölge oluşturmalı” dedi

Değerli okurlarım,

Son iki hafta boyunca İdlib'deki olaylar baş döndürücü ve endişe verici bir şekilde gelişti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Suriye ordusunun saldırılarıyla 13 askerimizin şehit olmasının ardından, 12 Şubat'ta partisinin Meclis grubunda yaptığı konuşmayla Rusya'yı, İdlib'de izlediği politika nedeniyle gayet sert ifadelerle suçladı. Esad ordusu, şubat sonuna kadar Türk gözlem noktalarının gerisine çekilmediği takdirde, bunun TSK'nın fiili müdahalesiyle gerçekleştirileceğini açıkladı. “Suriye kuvvetleri nerede karşımıza çıkarsa orada vuracağız”, “Onları Soçi Mutabakatı sınırlarına kadar kovalayacağız” dedi. Bu arada soruna çözüm bulmak amacıyla Moskova'da, Türk ve Rus heyetleri arasında yapılan müzakereler bir sonuç vermedi. Esad'ın Ankara'nın ikazlarını dikkate almayarak Rus uçaklarının desteğiyle sürdürdüğü harekatta iki şehit daha verdik. 21 Şubat akşamı gerçekleşen Erdoğan-Putin telefon görüşmesi sonrasında da rahatlatıcı bir gelişme olmadı. Halen Ankara- Moskova hattındaki riskli gerilim ciddiyetini koruyor…

Tüm öngörüleri doğru çıkan emekli Büyükelçi Şükrü Elekdağ ile bugünkü söyleşimizde, İdlib'deki tehlikeli durumu tüm boyutlarıyla ele alacağız.

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UĞUR DÜNDAR (U.D.): Sayın Elekdağ, sorunun Soçi Mutabakatı'nın uygulanmasından çıktığını biliyoruz. Ancak bu konuya girmeden önce, harekat sahasındaki durumu okurlarımızla paylaşalım.

ŞÜKRÜ ELEKDAĞ (Ş.E.): Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ültimatomuna ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İdlib'de yaptığı yoğun yığınağa rağmen, Suriye ordusu ilerlemesini sürdürdü. Esad, “Halep ve İdlib'in kurtuluş mücadelesi kuzeyden gelen içi boş açıklamalara rağmen devam edecektir… Kontrolümüz dışındaki tüm Suriye toprakları geri alınacaktır” diyerek Erdoğan'a meydan okudu. Bu ortamda 20 Şubat'ta El Nusra bağlantılı Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) militanları ve Türkiye'nin kontrolündeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, TSK'nın topçu ateşinden de yararlanarak Kriminas-Neyrap bölgesinde başarılı bir taarruzla Esad kuvvetlerini gerileterek Neyrap köyüne girdiler. Ancak, Rus uçaklarının müdahalesi üzerine muhalefet kuvvetleri yeni mevzilerinde tutunamadı ve geri çekildi. Rus uçaklarının ateşiyle 2 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz de yaralandı.

RUS UÇAKLARININ SALDIRISI TÜRKİYE'YE BİR MESAJDIR

(U.D.): Moskova bu şekilde Ankara'ya bir mesaj mı verdi?

(Ş.E.): Bundan kuşkunuz olmasın!.. Moskova'nın verdiği mesaj şudur: Eğer, şubat ayı sonunda TSK, Türk Hükümeti'nin çılgınca talimatı uyarınca, Esad ordusunu Türk gözlem noktalarının gerisine sürmek için bir harekata girişirse, karşısında Rus Hava Kuvvetleri tarafından desteklenen bir Suriye ordusunu bulacaktır… Yani işler bir Türkiye- Rusya askeri çatışması boyutuna taşınmıştır. Böylece, Şam yönetimine verilen ültimatom çöp sepetine atılmış oluyor. Erdoğan'ın Putin'le iyi ilişkilerine güvenerek, TSK'nın Esad'ın ordusunun hakkından gelmesine Rusya'nın seyirci kalmasını sağlayabileceği yolunda beslediği safiyane umutlar boşa çıkmıştır. Düşününüz bir kere… Rusya asırlar boyunca gerçekleştirmek istediği sıcak denizlere çıkmayı öngören stratejik hedefini Suriye'de bir deniz ve hava üssü kurarak gerçekleştirmiştir. Bu bakımdan, Rusya'nın, kendisine paha biçilmez değerde askeri ve siyasi “leverage” (kaldıraç gücü) sağlayan bu imkanı bahşeden Suriye'yi ve ordusunu Türkiye'nin insafına terk edeceğini umut etmek akla ve gerçeğe aykırıdır. Keza, Rusya'nın Suriye hava sahasını Türkiye'ye açabileceğini düşünmek de çok yanlıştır…

(U.D.): Türkiye, Suriye topraklarına yoğun bir askeri yığınak yaptı. Basından öğrendiğimize göre yığınak, tanklar da dahil 2 bin zırhlı araç ve 10 bin kişiden oluşuyor… Bu şartlarda bu kuvvet hangi maksatla kullanılacak?

HAVA DESTEĞİ OLMAYAN ASKERİ YIĞINAK RİSKTİR

(Ş.E.): Mevcut şartlarda, hava desteği olmayan bu gücü Suriye ordusuna karşı kullanmak, ancak Rusya ile savaşa yol açacak aşırı riskli bir süreci göze almak suretiyle mümkün olabilir. Bu nedenle caydırıcılığından da çok şey kaybeden bu gücün askeri bir fonksiyonu kaldığı iddia edilebilir mi? Esasen daha başlangıçta hava desteğinden mahrum olan bu kuvveti muhtemel savaş alanının merkezine konuşlandırmak, büyük basiretsizlik ve hata örneği değil mi? Kuvveti konuşlandırdıktan sonra da hava savunma ihtiyacının karşılanması için Türk kamuoyu gözünde şeytanlaştırılan ABD'den Patriot füzeleri talep edilmesi de trajikomik bir olay. Stratejik akıldan bir nebze nasibini almayan liderler tarafından yönetiliyoruz.

(U.D.): Bir savaş halinde ABD ve NATO Türkiye'ye fiilen yardım etmez mi?

(Ş.E.): ABD Dışişleri Bakanı Pompeo önce “Türkiye'nin yanındayız” diyerek umut verdi. Fakat sonra Başkan'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien, ABD'nin desteğinin fiili değil, siyasi olacağını vurguladı. NATO'ya gelince, İttifak Şartı'nın 5. maddesine göre, NATO ancak bir üye devlet topraklarının bir diğer devletin saldırısına uğraması halinde fiili yardımda bulunabiliyor. Türkiye'nin durumu, 5. madde kapsamında değil.

(U.D.): Ankara ile Moskova birbirlerini 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzaladıkları İdlib Mutabakatı'na uymamakla suçluyorlar. Tarafların görüşlerini izah eder misiniz?

RUSYA TÜRKİYE'Yİ İKİ SEBEPTEN SUÇLUYOR

(Ş.E.): Rusya Türkiye'yi, şu iki temel yükümlülüğünü yerine getirmemiş olmakla suçluyor: Birincisi, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından terörist olarak tanımlanan silahlı radikal cihatçı gruplarla ılımlı silahlı grupları ayrıştırmasını, bu işlemden sonra da radikal cihatçı unsurları önce silahsızlandırılıp marjinalleştirmesini, sonra da etkisizleştirilmesini… İkincisi ise Halep-Lazkiye bağlantısını sağlayan M-4 ile Halep-Şam bağlantısını sağlayan M-5 karayollarının ve güzergahlarının teröristlerden temizlenmesini öngörüyor. Moskova Ankara'yı, geçen 1.5 yıl içinde, yükümlülüklerini yerine getirmek için hiçbir şey yapmamakla ve ateşkesi cihatçı teröristleri korumak için kullanmakla itham ediyor. Bu durumda cihatçı teröristlerin işini bitirme görevinin Suriye ordusu tarafından üstlenildiğini ve Ankara'nın buna itiraz etmeye hakkı olmadığını vurguluyor. Moskova, aynı zamanda Türk gözlem noktalarına da artık ihtiyaç kalmadığını, bu nedenle bunların kaldırılmasını talep ediyor. Bilindiği üzere 12 Türk gözlem noktasının üzerinde konuşlandığı ateşkes hattı, muhaliflerle BM tarafından terörist olarak tanımlanmış grupların yaşadıkları mahalleri, Şam Hükümeti kontrolündeki alanlardan ayırmak için tesis edilmişti.

(U.D.): Ankara da bu suçlamalara kendi teziyle karşılık veriyor.

ANKARA, SURİYE ORDUSUNUN ATEŞKES HATTINDAN ÇEKİLMESİNİ İSTİYOR

(Ş.E.): Ankara itirazını Soçi Mutabakatı'nın 2. maddesindeki,“Rusya, İdlib'de askeri operasyonlar ve saldırılardan kaçınılması için gerekli önlemleri alacak ve mevcut statüko korunacaktır” hükmüne dayandırıyor ve Moskova'yı Ankara'nın onayını almadan Suriye ordusunun operasyonlarını desteklemek ve bu suretle ateşkes hattının ve statükonun ihlaline yol açmış olmakla suçluyor. Bu nedenle Ankara, statükoya uyulmasını ve Suriye ordusunun Türk gözlem noktalarının oluşturduğu ateşkes hattının ardındaki eski mevzilerine çekilmeleri istiyor. Bu maksatla da Türk gözlem noktalarının yerlerinde kalacaklarını ısrarla belirtiyor. Tabi bu ısrar Ankara'nın İdlib'e yönelik ajandasından kaynaklanıyor.

(U.D.): Nedir bu ajanda?

GÜVENLİ BÖLGE TÜRKİYE'YE TEHDİTLER OLUŞTURUR

(Ş.E.): Ajandanın ne olduğunu Cumhurbaşkanı'nın 21 Şubat'ta cuma namazından çıkışta yaptığı şu açıklamadan öğrendik: “İdlib'den bir milyona yakın insan Türkiye'ye doğru göç etti. Biz bunlara nerelerde iskan imkanı sağlayacağız? Sınırımızdan Suriye'nin içine doğru 30-35 kilometre gibi bir koridora güvenli bölge ilan edelim dedik. Bu güvenli bölgede briket barakalar yapalım dedik…” Bu ifadelerden, Ankara'nın İdlib'de kendi denetiminde özel statüsü olacak bir güvenlik alanı elde etmenin peşinde olduğu anlaşılıyor. Türkiye'nin ve Afrin'in sınırlarına bitişik bu alan, 30-35 km. derinlikte olacak ve bu alana sığınmacılar yerleştirilecek. Son derece tehlikeli olan bu proje Türkiye'nin yanı başında Peşaver gibi felaket bir yapının kurulmasına yol açar. Zira Suriye'deki El Kaide uzantısı tüm radikal cihatçıları aileleriyle birlikte mıknatıs gibi kendine çeker. Buradaki terörist unsurlar, onları dışarıdan finanse eden devletler tarafından Türkiye'ye karşı kullanılır. Ankara'nın halen verdiği mücadelenin, Soçi Mutabakatı'nın revizyonuyla saptanacak yeni ateşkes hattının, bu “sözde güvenli bölgenin” sınırlarının azami genişlikte olmasını sağlama hedefini güttüğü anlaşılıyor. TBMM'nin mutlaka toplanarak Mehmetçik'in bu maksat uğruna ateşe sürülmesinin doğru olup olmadığı hususunda karar vermesi gerekiyor. Ankara'nın gözlem noktaları konusundaki ısrarının da bu konuyu yeni ateşkes hattının çiziminde pazarlık unsuru olarak kullanmak istemesinden ileri geldiği anlaşılıyor.

(U.D.): Peki bu güvenli bölgenin Peşaver gibi olma tehlikesini önlemenin bir yolu yok mu?

(Ş.E.): Tabii ki var!.. Türkiye sırf kitlesel sığınmacı göçüne set çekmek ve etkin bir sınır güvenliği sağlamak amacıyla İdlib-Türkiye sınırları boyunca Suriye topraklarında 10 km. derinliğinde bir tampon bölge oluşturmalı ve İdlib'deki 12 gözetleme noktasını tampon bölgenin Suriye sınırları boyunca bariyerlerle birlikte konuşlandırmalıdır. Bu şekilde İdlib cehenneminden kaçan Suriyeli göçmenler ile cihatçıların Türkiye'ye sızması önlenebilir. Esasında İdlib'deki El-Kaide uzantısı radikal cihatçı unsurlar Türkiye için de ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu nedenle, Suriye ordusunun bu unsurlara bitirici darbeyi vurması Türkiye'nin lehinedir. Ankara'nın buna karşı çıkması altını çizerek söylüyorum büyük saçmalıktır, makul ve rasyonel değildir.

(U.D.): Esasında Cumhurbaşkanı da “Suriye'yi terör örgütlerinden ve rejimden temizlemeden bize huzurla uyumak haramdır” diyerek aynı şeyi söylemiyor mu?

SURİYE'DE REJİMİ YIKMA HEDEFİ YANLIŞTIR, HATADIR

(Ş.E.): Cümlenin yarısı doğru, yarısı da yanlış… Suriye'de rejimi yıkma hedefi sakattır, hatalıdır!.. Suriye'de Baas rejimi, bürokratik, askeri ve yaygın istihbarat ağına dayanan yönetici yapısıyla iktidarı desteklemekte ve ülkeyi bir arada tutmaktadır. Karşısında da ülkeyi yönetebilecek kapasitede, direniş gücü kuvvetli ve uluslararası toplum tarafından desteklenen bir muhalefet yoktur. Türkiye'nin himayesinde bulunan ÖSO ise tam bir dayanışma içinde bulunmayan, tümü düzenli ve disiplinli gruplardan oluşmayan, gevşek bir yapıya sahiptir. Esasen bu zafiyeti nedeniyle de muhalefet giderek cihatçı-Selefi eksene kaymıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anlayamadığı husus, Irak'ta rejimi temsil eden Baas Partisi'nin yasaklanmasının ve Irak ordusunun lağvının ülkede iç savaşa yol açtığı ve ülkeye terörü ve kaosu getirdiğidir. IŞİD'in Ortadoğu'nun ve dünyanın başına bela olmasının zeminini bu kararlar hazırlamıştır. O kadar ki Irak'ın işgalinden bugüne kadar 17 sene geçmesine rağmen ülke hâlâ istikrar ve barışa kavuşamamıştır. Bu nedenle Suriye'de rejimin yok edilmesini öngören bir hareket, aynen Irak'ta olduğu gibi sonu gelmez bir kaosa, iç savaşa ve ülkenin geri kalan varlıklarının da mahvolmasına sebep olacaktır. Bunları belirtmemin nedeni, özellikle Rusya ile yaşadığımız hali hazır krizin, Ankara'nın Şam ile doğrudan ilişki kurulmasına daha sıcak bakmasına zemin hazırlayabileceğini düşünmemden ileri geliyor. Aracısız, direkt temas ve iş birliği ortamında birçok çetrefil sorunun çok daha kolay halli mümkün olacaktır. Böyle bir gelişme halinde de muhatabımızın Baas yönetimi olacağına hazır bulunmalıyız…