Rakı ciddi iştir.

Sahteciliği kaldırmaz.

Sahtesine denk gelirsen, ölürsün.

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Sahte oy kullan mesela.

Hiç sorun olmaz.

Sahte diplomayla siyaset yap.

Her mevkiye gelirsin.

Sahte şeyh ol.

Müritlerin kuyruğa girer.

★

Sahte dindar ol, Allah ile aldat.

Bünyeyi bozmaz.

★

İşsizlik rakamları sahte.

Enflasyon oranları sahte.

Rahatsızlık hisseden var mı?

Sahte fabrika açılışı yaptılar.

Alkışladılar.

★

Korona tablosu sahte.

Vaka sayısı sahte.

Ölüm sayısı sahte.

Test sayısı sahte.

Hamdolsun, iyiyiz.

Hatta bizden iyisi yok.

★

Ergenekon sahte çıktı.

Balyoz sahte çıktı.

Tanıklar sahte çıktı.

Deliller sahte çıktı.

Arınç'a suikast sahte çıktı.

Kimse istifini bozmadı.

★

Sosyal medya, sahte hesaplarla sahte bilgi yayan trollerle dolu.

★

Sütsüz peynir yapıyorlar.

Etsiz sucuk var.

Arısız bal satılıyor.

Ucuz diye herkes memnun.

★

Sahte rapor al.

Sahte evrak düzenle.

Sahte senet ver.

Sahte çek yaz.

Sahte fatura kes.

Sahte imza at.

Sahte kimlik kullan.

Sahte plakayla dolaş.

Af çıkarırlar, hiç başın ağrımaz.

★

Sahte para bas.

Sahte ilaç üret.

Yakalayıp yargılıyormuş gibi yaparlar, üç günde yırtarsın.

★

Sayın hükümetimiz mesela…

Herhangi bir konuda sahteciliği ortaya çıktığında ne diyor?

Sehven diyor.

Sen de öyle yap.

Sehven de geç.

★

Ama, rakı ciddi iştir.

Sahteciliği kaldırmaz.

★

(Vatan sevgisidir rakı.

İki tek attığında, noolacak bu memleketin hali diye kafa yormazsın aksi olsa.

Tıp bazen çaresizdir.

O merhemdir.

Gurbete bile iyi gelir.

Kontörsüz muhabbettir.

Büst gibi oturan adamın bile çenesini açar.

Hayatın anahtarıdır çünkü.

“Çilingir” sofrasıdır.

Gülümsetir.

Kahkahadır.

Acısıyla tatlısıyla hatıraları kaydeden harddisk'tir.

Çocuktur bazen, ağlarsın.

Botokstur.

En kaknemi bile bir başka görünür gözüne.

Çirkin kadın yoktur, az rakı vardır.

İçilir, güzelleşilir.

Herkesin gençlik hatası olabilir, bira içersin, viski içersin, şarap içmeyi matah zannedersin… Ama kürkçü dükkanıdır.

Döner dolaşır, gelirsin.

Orhan Gencebay'dır.

Hayatın boyunca dinlememiş gibi yaparsın ama, hepimiz biliriz ki, ezbere bilirsin.

Tatlıses'tir.

Realite'dir.

Hele beyaz p'eynir ve k'avun olursa yanında, PRK'dir.

Bölücü değil, birleştirici örgüttür.

Türk'ü de içer, Kürt'ü de, Laz'ı da, Çerkez'i de.

Ermeni'si de Rum'u da Yahudi'si de.

Fava, pilaki, şakşuka'dır.

Memleket meze'lesidir.

Balığın anlamıdır.

Şerbetle mi yiyeceksin lüferi?

Ne yapacaksın o yoksa, rokayı radikayı cibesi?

Bilim'dir.

Fazla kaçırırsan, özüne dönersin, maymun olursun.

Evrim teorisinin kanıtıdır.

Şiirdir.

Ne demiş bak Orhan Veli…

Şiir yazıyorum / Şiir yazıp eskiler alıyorum / Eskiler verip musikiler alıyorum / Bir de rakı şişesinde balık olsam.

Şarkıdır aynı zamanda.

Dönülmez akşamın ufkudur.)

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Ve, memleket türlü türlü sahte'karlıklarla katledilirken gıkını bile çıkarmayan güruha bakıyoruz… Kendileri gibi düşünmeyenler, rakı içenler patır patır ölüyor diye neredeyse zil takıp oynayacaklar.

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Aman diyeyim, siz siz olun, gırtlağınıza kadar sahte'karlıklar içinde yaşarken, rakıdan uzak durun ha.

Ayran için.

Malum, dünya size h'ayran.