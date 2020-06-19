Koronavirüs sadece “sağlık” sorunu değildir.

Aynı zamanda “saygı” sorunudur.

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Birbirine saygısız bir toplumun, bulaşıcı salgınla mücadele edebilmesi imkansızdır.

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Ülkeyi yönetenler mesela…

Vatandaşına saygı gösterip, yönettikleri insanlara sığır muamelesi yapmayıp, doğru, gerçek, şeffaf bilgi veriyor mu?

Kendilerini başarılıymış gibi göstermek için, vaka sayısını olduğundan az göstermediler mi, virüsten ölenleri gizlemediler mi?

Vatandaşın dirisinden vazgeçtik, ölüsüne bile saygıları var mı?

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Bilim kurulumuz var.

Bilime saygı var mı?

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Kurdukları her cümleye sayın cumhurbaşkanımıza saygılarını sunarak, sayın bakanlarımıza saygılarını sunarak başlayan sayın medyamız, aynı saygıyı okurlara, izleyicilere gösteriyor mu?

Medyanın okurlara, izleyicilere saygısı olsa, manşetlerinden ekranlarından alenen yalan söyler mi?

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Vatandaşa gelince…

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Benim maskem seni korur, senin masken beri korur.

Bu kadar basit bir saygı kuralına bile saygı gösterildi mi?

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Maske mecburiyeti getirilene kadar, sürü bağışıklığı olmasa bile “yürü” bağışıklığı yaşanmadı mı?

Maske takanlar yolunu değiştirerek adeta kaça kaça yürürken, maske takmayanlar inadına yapar gibi, maske takanların üstüne üstüne yürümedi mi?

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Otobüs durağında veya kırmızı ışıkta beklerken, inadına ensesinde dikilmedi mi?

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Birbirine saygılı toplumlarda, senin özgürlük sınırın, benim özgürlük sınırımın başladığı yerde bitmez mi?

Senin maskesiz dolaşma özgürlüğün, maskeyle dolaşanların özgürlüğüne müdahale değil mi?

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Virüsle aramıza mesafe koyalım lafı çok güzel ama… Etrafındaki insanlara saygı göstermeyenlerle aramıza nasıl mesafe koyacağız?

Birarada yaşayabilmek için illa polis veya zabıta mı gerekiyor?

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Almanya mesela…

Veya Japonya.

Güney Kore.

Yeni Zelanda.

Virüsle mücadelede başarılı olmalarının sebebi, sadece tıbbi midir, yoksa birbirine saygılı vatandaşlara sahip olmaları mıdır?

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Eğitimli-eğitimsiz, zengin-yoksul, ırk, din meselesi filan değildir.

Duygu meselesidir.

Sözlük anlamıyla saygı…

“Başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu”dur.

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(Etrafına saygılı insanlarımızı elbette tenzih ederim.)

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Yeni vaka sayılarının artması ve maske mecburiyeti getirilmesi sürpriz değildir.

Çünkü, koronavirüs salgını sadece “sağlık” sorunu değildir…

“Saygı” sorunudur.