Cızbız köfte tarifi için: Malzemeler

Yarım kg kuzu-yarım kg dana kıyma

Yarım kg soğan

1 adet yumurta

1 demet maydanoz

Tuz, değirmen karabiber

1 tatlı kaşığı taze çekilmiş kimyon

1 su bardağı bayat ekmek içi

Özel notlar

Bayat ekmekleri sakın atmıyoruz! Varsa bir kapta hepsini toplayalım. Bir çok yemeğin içinde kullanabiliriz köfte bunlardan sadece birisi!

Cızbız köfte tarifi için: Adımlar

Adım 1:

Bayat ekmekleri ıslatalım soğanları rendeliyoruz, maydanozları güzelce kıyıyoruz diğer tüm malzemeler ile birlikte yoğuralım. Yoğurma işlemi bittikten sonra kıymamızı yüksek bir yerden düz zemin yada tezgaha atarak bir saat kadar dinlendirmeye alalım. Sonra ister buzluğa ister aynı gün taze taze pişirmek için buzdolabınızda saklayabilirsiniz.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…