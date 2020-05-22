Cızbız köfte tarifi

Bayat ekmekleri sakın atmıyoruz! Varsa bir kapta hepsini toplayalım. Bir çok yemeğin içinde kullanabiliriz köfte bunlardan sadece birisi!
Adım 1:
Bayat ekmekleri ıslatalım soğanları rendeliyoruz, maydanozları güzelce kıyıyoruz diğer tüm malzemeler ile birlikte yoğuralım. Yoğurma işlemi bittikten sonra kıymamızı yüksek bir yerden düz zemin yada tezgaha atarak bir saat kadar dinlendirmeye alalım. Sonra ister buzluğa ister aynı gün taze taze pişirmek için buzdolabınızda saklayabilirsiniz.
Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…