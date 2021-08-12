ABD Başkanı Biden’a şok… Oğlu Hunter’ın skandal görüntüleri ifşa oldu! Her şeyi itiraf etmiş

ABD Başkanı Joe Biden'ın başı, oğlu Hunter'ın ortaya çıkan yeni görüntüleriyle epey bir ağrıyacağa benziyor. 2019'da Las Vegas'ta otel odasında bir hayat kadınıyla cinsel ilişkiye girip uyuşturucu kullandığı anları kaydeden Hunter Biden, bilgisayarını çalan Rusların babasının Başkan adaylığı sürecinde kendisine şantaj yapmasından korktuğunu anlatıyor.

SOZCU.COM.TR

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ABD Başkanı Joe Biden’ın adı skandallardan kurtulmayan oğlu Hunter Biden’ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olan ve bunlardan kurtulmak için uzun süre tedavi gören 51 yaşındaki Hunter Biden’ın, babasının Başkan adaylığı sürecinde çekildiği anlaşılan görüntüleri Daily Mail tarafından yayınlandı.

Söz konusu görüntülerin, Ocak 2019’da Las Vegas’ta geceliği 10 bin dolar olan bir otelde 18 gün kalan Biden’ın bilgisayarıyla çekildiği öne sürülüyor. Otel odasında bir hayat kadınıyla cinsel ilişkiye girdiği anları kaydeden Biden, daha sonra 2018’de başına gelen ‘laptop’ krizini kadına anlatırken duyuluyor.

Kendisi ve ailesine dair pek çok özel verinin bulunduğu üç bilgisayarının çalındığı belirtilen Biden, Rus uyuşturucu satıcılarını suçlarken, “Çok fazla para harcıyordum. Bu adamlarla birlikteydim. İçlerinden biri sürekli çok çılgın bir parti olacağını ve bir sürü insan geleceğini söylüyordu ama kimsenin gelip gittiği yoktu” dedi.

‘ÖLÜP ÖLMEDİĞİMİ ANLAMADILAR’

Bilgisayarın çalındığı gece aşırı doz uyuşturucu nedeniyle kendisinden geçtiğini söyleyen Biden, “En üst katta jakuzinin içinde oturuyordum. Hatırladığım son şey bu. Normalde asla kendimden geçmem. Kendime geldiğimde Miguel, Pierce ve arkadaşını gördüm.

Etrafta koşturuyor ve eşyaları topluyorlardı. Her yeri temizlediler. Gitmeye hazırlanıyorlardı ve ben uyandım. Bir de 35 yaşında güzel bir esmer kadın vardı. Gitmeyi reddediyordu ve ambulansı aramıyorlardı. Benim ölüp ölmediğimi ilk başta anlamadılar. O üçü bir gruptu. Onları her yere götürdüm ve bilgisayarımı çaldılar” ifadelerini kullandı.

ŞANTAJ KORKUSU

Videoda Hunter ile birlikte uyuşturucu kullanan kadın bilgisayarın içinde ne olduğunu sorarken, Biden seks görüntülerini kastederek, “Bunu yaparken videolar var. Ellerinde seks yaparken çekilmiş videolarım var. Bilgisayarım tonlarca videoyla dolu” diyor.

“Rusların şantaj yapacağından mı endişeleniyorsun” sorusuna Biden, “Evet, bir şekilde. Babam Başkanlık için aday. Bundan sürekli bahsediyorum. Eğer bunu yaparlarsa, çok fazla para vereceğimi biliyor” yanıtını veriyor.

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