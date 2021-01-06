ABD’de tepki çeken Blake kararı… Sokaklar doldu taştı

ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha kentinde yaşayan Jacob Blake, ABD polisi tarafından sırtından 7 kez vurulması sonucu felç kalmıştı.

23 Ağustos 2020’de yaşanan olayın ardından yüzlerce protestocu sokaklara dökülmüş, günlerce süren şiddetli protestolar nedeniyle gece saatlerinde kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Blake'i sırtından vuran polis memurlarının cezalandırılması için savcılığa başvurulmuştu.

Wisconsin Savcılığı, Blake'i sırtından vuran polis memurları aleyhinde dava açılması talebini reddettiğini duyurdu.

Karara gerekçe olarak, olayda polis memurlarının meşru müdafaa için ateş açtıkları iddiasını çürütecek herhangi bir kanıt bulunmaması gösterildi. Kenosha Savcısı Michael Graveley, Blake'in yanında bıçak taşıdığını ve polisin bıçaklanmaktan korktuğu için Blake'e müdahale ettiğini söyledi.

YILLARCA ETKİLEYECEK

Blake'in ailesi, karara yönelik öfkesini dile getirdi. Blake'in amcası Justin Blake, “Bu karar; şehri, eyaleti ve ulusu yıllarca etkileyecek. Hükümet, halk için var değil mi? Polis terörüne izin vermeleri bize haksızlık” dedi. Blake ailesinin avukatı Ben Crump da yaptığı açıklamada, kararla birlikte adalet sistemine olan güvenin daha çok sarsıldığını kaydetti.

‘ADALET YOKSA BARIŞ YOK’

Kararın ardından dün akşam şehir merkezinin kuzeyinde protestocular toplandı. Protestocular, “adalet yoksa barış yok” sloganları atarak yürüyüş düzenledi. Gösteriye katılan Milwaukee’li 33 yaşındaki aktivist Vaun Mayer, “Alıştık artık, zaten bundan farklı bir şey beklemiyorduk” dedi.

Blake'in vurulmasına ilişkin federal sivil haklar soruşturmasının devam ettiği bildirilirken, ABD’nin Wisconsin Doğu Bölgesi avukatı Matthew Krueger, Adalet Bakanlığı’nın suçlamalara ilişkin kendi kararını vereceğini söyledi.