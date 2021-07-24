ABD’den 500 bin doz BioNTech aşısı bağışı

Corona virüsü (Covid-19) salgının etkisini sürdürdüğü Gürcistan'a ABD yardım eli uzattı. ABD hükümeti, corona virüsü (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Gürcistan'a 500 bin doz Pfizer/BioNTech aşısı bağışladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın aldığı karar kapsamında bağışlanan aşılar, gece saatlerinde kargo uçağı ile Tiflis Uluslararası Havalimanı’na ulaştı. Aşıları havalimanında Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Sağlık Bakanı Ekaterine Tikaradze ve ABD'nin Gürcistan Büyükelçisi Kelly Degnan ve diğer yetkililer teslim aldı.

KAYITLAR BAŞLADI

Yetkililer, bugünden itibaren Gürcistan vatandaşları Pfizer/BioNTech aşısının ilk dozunu yaptırmak için kayıt yaptırabileceklerini belirtti. Söz konusu aşıya ilişkin kararda değişiklik yapıldığını aktaran yetkililer, 16 yaşındakilerin de Pfizer/BioNTech ile aşılanabileceğini açıkladı.

ABD'nin Gürcistan Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada ise “Bu, Biden-Harris yönetiminin aşıyı küresel olarak dağıtma girişiminin bir parçası olarak ABD hükümetinin Gürcistan halkına bir armağanıdır” ifadelerine yer verildi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili de “ABD Başkanı Joe Biden’a, ABD hükümetine ve halkına yardımları için teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan, Gürcistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Litvanya’dan da Gürcistan'a 15 bin doz Astrazeneca aşısı bağışlandığı duyuruldu.

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