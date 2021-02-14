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Afganistan’da akaryakıt yüklü tanker ve TIR patladı

Afganistan'ın İran sınırına yakın İslam Kale kenti bölgesinde dün akaryakıt yüklü bir tankerin sebebi bilinmeyen bir şekilde patlaması sonucu, aralarında Türk plakalı 18 TIR'ın da bulunduğu onlarca TIR zarar gördü.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:58, 14/02/2021
Haberler Dünya
Afganistan’da akaryakıt yüklü tanker ve TIR patladı

Afganistan’ın İslam Kale kenti bölgesinde dün Herat Gümrük binasına yakın yerde akaryakıt yüklü tankerin aniden alev alarak patlaması sonucu inşaat malzemesi, akaryakıt ve gıda taşıyan onlarca TIR’ın zarar gördüğü belirtildi.

Patlamada aracı hasar gören 16 Türk şoför otele yerleştirildi.

Olaya tanık olan Türk TIR şoförlerinden Selahattin Koçeri, patlamanın akaryakıt yüklü tankerde meydana geldiğini ve alevlerin kısa sürede diğer tanker ve TIR’lara sıçradığını belirtti.

Kendi TIR’ının da patlamalardan sonra çıkan yangında zarar gördüğünü belirten Koçeri, Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği’nden yetkililerin olay yerine geldiğini ve yaklaşık 16 Türk şoförün ihtiyaçlarının karşılanarak otele yerleştirildiğini söyledi. Koçeri, Türk TIR şoförlerinin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

 

Afganistan İran İslam Sağlık Türkiye
Yayınlanma Tarihi:13:36,