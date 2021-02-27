Akdeniz’de gemi krizi: Türkiye geri çevirince ortada kaldılar

İspanya’dan Aralık 2020’de denize açılan iki gemi Akdeniz’de aylar süren bir krize sahne oluyor. ElBeik ve Karim Allah gemileri sırasıyla 1800 ve 864 büyükbaş hayvan taşıyarak Türkiye’ye doğru yola çıktı.

Gemiler Türkiye’ye ulaştığında hayvanların girişine izin verilmedi. Yapılan kontrollerde hayvanlarda ‘mavi dil’ hastalığı olduğu tespit edildi. İspanya’yla canlı hayvan ticareti askıya alınırken, gemiler birkaç ülkeye daha girişimde bulunsa da girişe izin verilmedi.

Karim Allah gemisi İspanya’nın Cartagena limanına demir atarken, ElBeik gemisinin yardımına ise KKTC koştu. ElBeik Gazimağusa limanına demirledi.

Reuters’ın haberine göre gemilerin akıbeti İspanya’da tartışma yarattı. Veterinerler hayvanların uzun yolculuktan dolayı etkilendiğini belirtirken, birçoğunun Avrupa Birliği’nden çıkarılacak ya da girişine izin verilecek kadar sağlıklı durumda olmadığını aktardı. Ötanazinin hayvanlar için de en makul çözüm olduğu savunulurken, sunulan raporda mavi dil hastalığına ilişkin bir veri paylaşılmadı.

KAN ÖRNEĞİ İSTEYECEKLER



Geminin sahibi olan Lübnan merkezli Talia Shipping’in avukatı Miquel Masramon, “Raporda hastalıktan hiç bahsedilmedi. Bu oldukça şaşırtıcı. Tahminim hayvanları kesecekler ve bunu önlemek bizim çok zor olacak. Hayvanlardan hastalığın tespiti için kan örneği alınmasını isteyeceğiz” dedi.

‘KÖTÜ ŞARTLARDA TUTULUYORLAR’



İspanya’daki hayvan hakları örgütlerinden Igualdad Animal NGO’nun direktörü Silvia Barquero, hayvanların kaldığı ağır şartlara dikkat çekti. Barquero, “Hayvanların atıkları iki aydır nereye gidiyor? Çok kötü şartlarda tutulduklarına eminiz” ifadelerini kullandı.

İspanya Tarım Bakanlığı, hayvanların akıbetinin ne olacağına ilişkin bir açıklamada bulunmadı.