Almanya’da kimya tesisindeki patlamada can kaybı yükseliyor

Almanya’nın Leverkusen kentinde ilaç şirketi Bayer'in de fabrikasının bulunduğu Chempark kimyasal endüstri sanayi bölgesinde 27 Temmuz'da patlama meydana gelmişti.

Yetkililer, yapılan çalışmalar sırasında 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığını aktararak, can kaybının 5'e yükseldiğini bildirdi. 31 kişinin yaralandığı patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

Chempark Başkanı Lars Friedrich ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Olay sırasında solventler yandı ve çevrelerin hangi maddelerin salındığını tam olarak bilmiyoruz. Bu durumu yetkililerle birlikte inceliyoruz ve numuneler alıyoruz” demişti.