Ankara’dan ABD’nin Erdoğan eleştirisine peş peşe yanıtlar

Son dönemde tansiyonun düştüğü ABD ile Türkiye hattında yeni bir gerilim yaşanıyor…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin ve İsrail arasındaki krize ilişkin yorumlarına “anti semitizm” yorumunu yapan ABD Dışişleri Bakanlığı’na önce Cumhurbaşkanlığı daha sonra da Dışişleri Bakanlığı sert yanıt verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamasını kınayarak, “İsrail’in yapmış olduğu katliamlar anti-semitizm yaftasıyla örtülemez” dedi.

Kalın, “Cumhurbaşkanımızın mazlum Filistin halkının yanında olmasını ve İsrail'in hukuk ve insanlık dışı tavırlarına ayna tutmasını ABD’nin anti-semitizm ile bağdaştırması trajikomik bir yaklaşımdır. ABD görmese de vicdan sahibi herkes Filistin'de yaşanan vahşetin farkındadır. İsrail’in yapmış olduğu katliamlar anti-semitizm yaftasıyla örtülemez. ABD Dışişleri Bakanlığının gerçeklikle hiçbir ilişkisi olmayan söz konusu açıklamasını kınıyor ve reddediyoruz” açıklamasında bulundu.

“ELEŞTİRİDEN MUAF TUTMAK İÇİN İSTİSMAR EDİLMEMELİ”

Bu açıklamadan sonra Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “ABD Dışişleri Bakanlığı’nca yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanımıza yönelik ithamları bütünüyle reddediyoruz” ifadesine yer verildi. Aynı açıklamada, “ABD yönetimini liderlerimize yönelik asılsız ithamlarda bulunmak yerine, İsrail'in sivil halka yönelik saldırılarının durdurulması için çaba sarf etmeye davet ediyoruz. Antisemitizm kavramı, İsrail’in etnik, dini ve kültürel temizlik politikalarını eleştiriden muaf tutmak amacıyla istismar edilmemelidir” denildi.

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