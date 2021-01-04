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Avrupa’nın en büyük genelevi ikinci dalgaya dayanamadı: Pascha battı

Almanya’da memnun kalmayanların parasını iade eden en büyük genelev 'Pascha' ikinci corona dalgasına dayanamadı. Batan genelevdeki tüm seks işçilerine çıkış verildi.

Ali GÜLEN
Güncellenme: 07:37, 04/01/2021
Haberler Dünya
Avrupa’nın en büyük genelevi ikinci dalgaya dayanamadı: Pascha battı

Almanya’nın Köln kentinde 9 bin metrekarelik alana kurulu, Avrupa'nın en büyük genelevi Pascha'nın (Paşa) iflası açıklandı. Daha önce iflas başvurusu yapan ancak corona yardımları ve hijyen konsepti ile yeniden açılan Pascha, ikinci dalgaya dayanamadı.

Almanya'da yeniden kapanma kararları gelince, 60 sabit çalışanın işine son verildi. Pascha'yı işleten şirketin genel müdürü Armin Lobscheid, “Artık dayanamazdık. Tüm işçilere çıkış verdik ve altı rakamı bulan aylık masrafları karşılayacak gücümüz kalmadı” diye konuştu.

MEMNUN KALMAYANA İADE

Hornstr.‘de bulunan genelev binasının ne olacağı bilinmiyor. Her kata bir ülkenin adının verildiği, 7'nci katın adının Türkiye olduğu genelev, “Memnun kalmayanların parasını iade” garantisiyle çalışıyordu.

Günde ortalama 150 seks işçisinin çalıştığı genelev, artık kapılarını açamayacak. Pascha’da 126 özel oda, bir restoran, güzellik merkezi, butik, çamaşırhane, güneşlenme merkezi, büfe gibi yerlerin dışında kendi özel gazeteleri bile vardı.

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Yayınlanma Tarihi:07:35,