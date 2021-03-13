Biden hedefine yaklaşıyor: ABD’de 100 milyon doz aşı yapıldı

Dünya genelinde corona virüsüne karşı aşılama seferberliği devam ederken, ABD'de Covid-19 aşısı uygulanan doz sayısı 100 milyonu aştı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından açıklanan verilere göre, son yapılan 2.9 milyon aşılama ile birlikte ülkede aşılamanın başladığı 14 Aralık'tan bu yana 100 milyondan fazla Covid-19 aşısı uygulanırken, yetişkinlerin yüzde 13'ünü oluşturan yaklaşık 35 milyon kişi aşılandı. CDC ayrıca, 66 milyon kişinin en az bir doz aşı yaptırdığını belirtti. CDC’ye göre, ülke genelinde 65 yaş ve üzeri kişilerin yüzde 32’den fazlası aşılandı.

TRUMP DÖNEMİNDE 16.5 MİLYON AŞI

Eski Başkan Donald Trump döneminde 16.5 milyon aşı uygulanmıştı. Başkan Joe Biden'ın görevi Trump'tan devralmasının ardından aşılama kademeli olarak hızlandırılmıştı. Son verilerle birlikte Biden, görevdeki ilk 100 gününde 100 milyon doz aşı yapma hedefine giderek yaklaşıyor.

ÜÇ AŞIYA ONAY ÇIKTI



Şu anda ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından acil kullanım izni verilen 3 tane Covid-19 aşısı bulunuyor. Moderna ve Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen iki dozluk aşılar geçtiğimiz yılın Aralık ayında, Johnson & Johnson'ın tek dozluk aşısı ise geçtiğimiz günlerde acil kullanım izni almıştı.

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