Brezilya cumhurbaşkanı, maske kullanmadığı için ceza aldı

Binlerce kişiyle beraber motosiklet konvoyuna katılan Bolsonaro, maske takmadığı için ceza aldı. Brezilya lideri, Sao Paulo sakinlerine, aşıların tam olması durumunda maskelerin gereksiz olduğunu belirtirken “Bu öneriye kim karşı çıkıyorsa, bilime inanmıyorlar demek, çünkü aşılanırlarsa virüsün bulaşmasının hiçbir yolu yok” dedi.

Bu, Bolsonaro’nun yerel maske düzenlemelerini ihlal ettiği için aldığı ikinci ceza. Brezilya lideri, mayıs ayında da bir mitinge maskesiz katıldığı için para cezası almıştı.

Bolsonaro ve yerel Brezilyalı politikacılar aylardır ülkede corona virüsüne karşı uygulanacak kısıtlama türlerini tartışıyorlar. Sao Paulo, sakinlerinin Mayıs 2020’den bu yana halka açık alanlarda maske takmasını zorunlu kıldı.

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından derlenen verilere göre, 486 binden fazla ölümle Brezilya, dünyanın en yüksek COVID-19 ölüm oranlarına sahip ülkeler arasında. Virüsün yeni varyantları Brezilya’nın farklı bölgelerinde de ortaya çıktı. Johns Hopkins Üniversitesi’nden alınan verilere göre, Brezilya nüfusunun yüzde 12’sinden azı şimdiye kadar corona virüsüne karşı tam olarak aşılandılar.

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