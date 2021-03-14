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Charlie Hebdo’dan tartışma yaratan kapak: Meghan’ı George Floyd’a benzettiler

Fransa'nın tartışmalı dergisi Charlie Hebdo son sayısı ile yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Dergi, İngiliz kraliyet ailesinde ırkçılığa maruz kaldığını söyleyen Meghan Markle'ı geçen yıl ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd'a benzetti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:55, 14/03/2021
HaberlerDünya
Charlie Hebdo’dan tartışma yaratan kapak: Meghan’ı George Floyd’a benzettiler

Sık sık uluslararası kamuoyunun gündemine tartışma yaratan haberleri ve çizimleriyle gelen Fransız dergisi Charlie Hebdo, yine gündem oldu. Dergi bu sefer İngiltere ile Fransa arasında tansiyonu yükseltti.

Charlie Hebdo son sayısında ABD’li televizyonu Oprah Winfrey’nin programına çıkarak, İngiliz kraliyet ailesi içerisinde ırkçılığa maruz kaldığını söyleyen Meghan Markle ve Kraliçe Elizabeth’i kapağına taşıdı.

Charlie Hebdo’nun kapağında, Markle ve Kraliçe Elizabeth’i geçen yıl ABD’de polis memuru Derek Chauvin’in öldürdüğü George Floyd’a benzetti.

Charlie Hebdo da kapağında Kraliçe Elizabeth’i Chauvin olarak resmederken Markle’ı da George Floyd olarak gösterdi. Derginin başlığında, “Meghan neden Buckingham’da ayrıldı” sorusu sorulurken Kraliçe’nin dizi altında nefes alamayan Markle, “Çünkü artık nefes alamıyorum” derken görülüyor.

Geçen yıl yaşanan olay uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

DÜNYAYI AYAĞA KALDIRAN OLAY: GEORGE FLOYD CİNAYETİ

2020’nin Mayıs ayında Atlanta’da meydana gelen olayda Floyd’u hiçbir gerekçe göstermeden gözaltına alan ve boğazını diziyle sıkarak nefes almasını  engelleyen Chauvin ülke genelinde büyük tepki çekmiş ve halk hareketlerinin başlamasına sebep olmuştu.

Chauvin, geçen yıl Floyd’un boğazını 8 dakikadan fazla bir süre diziyle sıkarak ölmesine sebep olmuştu.

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Yayınlanma Tarihi:10:53,