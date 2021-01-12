Çin’in corona virüsü aşısında korkutan düşüş: Giderek azalıyor

Corona virüsü aşısına karşı birçok şirket aşı ve ilaç için kıyasıya bir yarış içerisindeyken kritik bir iddia Brezilya’dan geldi… Çinli SinoVac’ın geliştirdiği ve Türkiye, Endonezya ve Brezilya’da denenen corona virüsü aşısının etkililik oranına dair bir haber Brezilya merkezli UOL isimli internet sitesinde yayınlandı.

İki farklı kaynağa dayandırılan haberde Çin’in corona virüsü aşısının etkililik oranının yüzde 60’ın altında olduğu ortaya çıktı.

“TAMAMEN SPEKÜLATİF”

Sinovac ile aşı denemeleri ve üretimi konularında işbirliği yapan Butantan biyomedikal merkezi haberi “tamamen spekülatif” olarak niteleyerek yalanladı. Butantan deneylerin sonuçlarını Türkiye saati ile 18:45’te açıklayacak.

Sağlık uzmanları ve yetkililer ise geçen hafta açıklanan resmi deneme sonuçlarını eksik olarak niteleyerek eleştirmişlerdi.

Butantan Biyomedikal Merkezi’nin başkanı Dimas Covas devam eden çalışmaların geçen hafta açıklanan “klinik etkinliğe” ek olarak “genel etkinlik” oranını da göstereceğini de söyledi.

Brezilyalı araştırmacılar geçen hafta aşının corona virüsünün hafif seyreden vakalarına karşı %78 etkinlik gösterdiğini ve ağır vakaların tamamını önlediğini açıklamışlardı. Ancak bağımsız uzmanlar CoronaVac isimli aşının üçüncü faz deney sonuçlarının daha şeffaf bir şekilde açıklanması çağrısında bulunmuşlardı.

ENDONEZYA YÜZDE 65 DEMİŞTİ

Endonezya dün ilk verilere göre aşının %65 etkinlik gösterdiğini açıklayarak acil durumlarda kullanımına onay vermişti.

UOL haberinde Butantan’ın bugün açıklamaya hazırlandığı etkinlik oranının %50 ile %60 arasında olduğunu bildirdi. Bu rakamlar sağlık kurumlarının belirlediği seviyenin üstünde olsa da geçtiğimiz hafta açıklanan rakamların oldukça altında.

Türkiye’de yapılan deneylerde aşının %91.25 etkinlikte olduğu açıklanmıştı.

“BU SONUÇLAR ENDİŞEYE YOL AÇIYOR”

Hem Sinovac’ın aşısı hem de Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca’nın ortak geliştirdiği aşı Brezilya’da acil kullanım onayı bekliyor. Salgının başından bu yana Brezilya’da 200,000’den fazla insan corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Brezilya, ABD’nin ardından corona virüsü nedeniyle en çok insanın hayatını kaybettiği ikinci ülke.

Reuters’ın haberinde, CoronaVac aşısının dünyanın farklı yerlerinde yaptığı deneylerden gelen tam olmayan verilerin Çinli şirketler tarafından geliştirilen aşıların yetkili kurumlar tarafından ABD ve Avrupa’da üretilen aşılar kadar detaylı incelenmediğine yönelik endişelere yol açtığı belirtildi.

Covas, Pazartesi günü UOL’de yer alan röportajında Butantan’ın verileri düzenleyici kurumu Anvisa’ya aktarmaya öncelik verdiğini aynı zamanda kendilerinin de sonuçları analiz ettiğini açıkladı.

Anvisa’nın Cumartesi günü yaptığı açıklamada Butantan’ın aşının acil durumlarda kullanımı için yaptığı başvuruda çalışmanın analizi için gerekli deneklerin yaşı, cinsiyeti ve başka hastalıklarının olup olmadığı gibi bilgilerin yer almadığı ifade edilmişti.

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