CNN’den dikkat çeken analiz: Erdoğan’ın fotoğrafıyla aktardılar

ABD merkezli medya kuruluşu CNN, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son hamleleri ve batıya karşı duruşu ile ilgili kapsamlı bir analiz hazırladı. Luke McGee imzalı haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in birlikte fotoğrafı paylaşıldı ve dikkat çekici yorumlar yer aldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD merkezli medya kuruluşu CNN, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili kapsamlı bir analiz yayınladı. “Batı, Putin’in nasıl en tehlikeli haline dönmesini sağladı” başlığıyla Luke McGee imzasıyla yayınlanan makalede, son 10 yıl içinde Putin’in yönetimindeki Rusya’nın birçok batı ülkesi için büyük bir endişe yarattığı aktarıldı.