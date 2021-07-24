Delta varyantının sırrı çözüldü: 1000 kat fazla kopyalıyor

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, 4 milyonu aşkın insanın hayatını kaybettiği salgında varyantlar endişe yaratıyor. Aşılama kampanyalarıyla birlikte ülkeler kısıtlamaları aşama aşama kaldırsa da, dünyada baskın hale gelen Delta varyantı önlemlerin geri getirilmesiyle ilgili tartışmaları alevlendirdi.

Uzmanlar hızla yayılan Delta varyantının şifrelerini çözebilmek için çalışmalar yürütüyor. O çalışmalardan biri de Çin’de Guangdong Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nde gerçekleştirildi. Uzmanlar 2021 yılında hastalanan ve B.1.617.2. olarak da bilinen Delta varyantına yakalanan 62 hastayla, 2020 yılında corona virüsüne yakalanan 63 hastanın verilerini karşılaştırdı.

KULUÇKA SÜRESİ KISA



Daily Mail’in haberine göre uzmanlar Delta varyantının nasıl bu kadar hızla yayıldığını sonuçlarla ortaya koydu. Çalışmada Delta varyantına yakalanan hastalarda virüsün kendisini çok daha hızlı kopyaladığı ve vücuttaki kuluçka süresinin de çok daha kısa olduğu ortaya çıktı. Delta varyantındaki kopya sayısının 1000 kat daha fazla olduğu, 2019’da Wuhan’da ortaya çıkan orijinal virüsten 3 kat daha hızlı bulaştığı belirtildi.

BİR AYDA YÜZDE 10’DAN YÜZDE 83’E



Uzmanlar bu verilerin varyantın hızla baskın hale gelmesinin anahtarı olduğunu vurguladı. Virüsün en çok can aldığı ABD’de Haziran ayı ortasında yeni vakaların yalnızca yüzde 10’u Delta varyantı olarak tespit edilirken, bu oran Temmuz ayı ortasında yüzde 83.2’ye yükseldi.

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