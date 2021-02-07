Devlet Başkanı açıkladı: Beni öldürmeye çalıştılar

Haiti'de Devlet Başkanı Jovenel Moise'e suikast girişimi ve darbe teşebbüsü iddiasıyla aralarında Yüksek Mahkeme yargıcı ile başmüfettiş ve polislerin olduğu 20'den fazla kişi polis tarafından gözaltına alındı. Devlet Başkanı Moise, Covid-19 salgınına rağmen düzenlenen yıllık karnavalın açılış töreni için güney sahil kasabası Jacmel’e yola çıkmak üzere geldiği başkent Port-au-Prince’deki Haiti Havaalanında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Moise, kedisine ve hükümetine yönelik komplonun geçtiğimiz sene 20 Kasım’da başladığını belirterek, “Hayatıma yönelik bir girişim oldu” ifadelerini kullandı. Gözaltına alınan kişiler arasında polis, başmüfettiş ve Yüksek Mahkeme yargıcı olduğunu belirten Moise, konuyla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Port-au-Prince Genç Avukatlar Barosu tarafından yapılan açıklamada, Yüksek Mahkeme Yargıcı Irvikel Dabresil ve Emniyet Müdürü Antoinette Gauthier’in gözaltına alınanlar arasında olduğu aktarıldı. Baro, Moise hükümetinin ülkede korku tohumları ektiğini ve bu yapılanlara karşı sessiz kalınmaması çağrısında bulundu.

“MAHKEMELER KAPATILSIN”

Bir zamanlar Moise yönetiminde danışman olarak çalışan ardından muhalefete katılan avukat Reynold Georges, bir radyo istasyonuna yaptığı açıklamada gözaltıları kınadı. Georges, Dabresil'in derhal serbest bırakılması çağrısında bulunarak, Dabresil serbest kalana kadar mahkemelerin kapatılmasını istedi. Georges ayrıca, vatandaşlara Moise hükümetine karşı ayaklanmaya çağırdı.

GÖREV SÜRESİ TARTIŞMASI

Moise, 2016'da tartışmalı seçimler nedeni ile görevini 1 yıl geçici olarak yürütmüş, 2017'de resmen göreve başlamıştı. Devlet Başkanı Moise, 5 yıllık görev süresinin Şubat 2022’de sona ereceğini ifade ederken, Muhalefet, Moise’nin görev süresinin sona erdiğini ve bu ay istifa etmesi gerektiğini öne sürüyor.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD’nin Haiti’yi parlamentonun faaliyetlerine devam edebilmesi için özgür ve adil seçimler düzenlemeye çağırdığını ve 2022 Şubat ayında görev süresi sona erdiğinde Moise’nin yerine yeni seçilmiş bir başkanın gelmesi gerektiğini ifade etmişti. (İHA)

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