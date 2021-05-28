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EMA: Mutasyonlu coronaya yakalananların 3. doz aşıya ihtiyacı yok

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), mutasyonlu corona virüsüne yakalanan kişilerin bağışıklık süresine ilişkin ön verilere göre, Covid-19 aşısının 3’üncü dozuna ihtiyaç duymadıklarını açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:58, 28/05/2021
HaberlerDünya
EMA: Mutasyonlu coronaya yakalananların 3. doz aşıya ihtiyacı yok

Dünya genelinde corona virüsü (Covid-19) salgınına karşı aşılamalar çeşitli ülkelerde devam ederken, Avrupa İlaç Ajansı'dan (EMA) 3'üncü doz aşılara ilişkin açıklama geldi.

EMA Biyolojik Sağlık Tehditleri ve Asılar Stratejisi Başkanı Marco Cavaleri düzenlediği basın toplantısında, mutasyonlu corona virüsüne yakalanan kişilerin bağışıklık süresine ilişkin ön verilerin, şu anda aşının 3'üncü dozuna ihtiyaç duymadıklarını gösterdiğini belirterek, 3'üncü doz aşılamaya ihtiyaç duyulup duyulmadığının kesinleşmesi için daha fazla kanıt gerektiğini vurguladı.

Alternatif Covid-19 tedavilerine de değinen Cavaleri, “Hastanede olmayan Covid-19 hastaları için inhale kortikosteroidlerin yararlı olduğuna dair şu anda yeterli kanıt bulunmuyor. EMA, daha kesin kanıtlar elde edilmeden kortikosteroidlerin Covid-19 hastalarında kullanılmamasını tavsiye ediyor” ifadelerini kullandı.

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Avrupa Bilim Corona Dünya Sağlık
Yayınlanma Tarihi:20:38,