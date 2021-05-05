Endonezya’da havalimanında test skandalı: Yıkayıp tekrar kullanmışlar

Endonezya’nın Medan kentindeki Kualanamu Uluslararası Havalimanı’nda bir tıbbi ürün firmasının corona virüsü testleri için kullanılan sürüntü çubuklarını yıkayıp kurutarak tekrar sattığı ortaya çıktı.

Endonezya polisinden yapılan açıklamada, testlerin 9 bin yolcuda yeniden kullanıldığının tahmin edildiği belirtildi. Ülkede yolcuların havayoluyla seyahat edebilmeleri için sürüntü testi şart koşuluyor.

Polis olayla ilgili Kimia Farma şirketi yöneticisi ve 4 çalışanın gözaltına alındığını duyurdu. Testleri sağlayan ‘Kimia Farma’ adlı şirketin, 9 bin yolcu adına açılacak geniş çaplı uluslararası boyutta davalarla karşılaşacağı tahmin ediliyor.

203 MİLYON TL KÂR

Yerel medya, yolcuların yanlış pozitif test sonuçları aldıklarına dair şikayetleri üzerine polisin harekete geçtiği ve ekiplerin yolcu kılığına girerek operasyon düzenlediklerini aktardı. Şüpheliler hem sağlık hem de tüketici yasalarını ihlal etmekten suçlanıyor. Yetkililer, 23 görgü tanığının ifadesinin alındığını belirterek, şirketin dolandırıcılıktan elde ettiği kârın yaklaşık 1.8 milyar rupi (203 milyon TL) olduğunu vurguladı.