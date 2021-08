Henri Kasırgası panik yaratıyor: Hızı 120 kilometreye ulaştı

ABD'nin doğu kıyısında Henri Kasırgası korku yarattı. Yetkililer New York eyaletinin 125 kilometre uzağında bulunan ve hızla yerleşim birimine yaklaşan kasırganın hızının saatte 120 kilometreyi bulduğunu duyurdu.

SOZCU.COM.TR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Son günlerde ABD’nin gündemi Henri Kasırgası… New York eyaletine yaklaşan ve ABD Ulusal Kasırga Merkezi’nin verilerine göre bugün ülkenin doğu yakasını vurması beklenen Henri Kasırgası’na karşı bölge sakinleri harekete geçti.

Bölge sakinleri evlerini, mağazaların ve binalarını güçlendirmeye başlarken, yetkililer Montauk Point’in 125 kilometre güneydoğusunda bulunan Henri Kasırgası’nın hızının saatte 120 kilometreye ulaştığını açıkladı. Bugün New England ve Long Island’ı vurması beklenen kasırganın vurduğu bölgelere büyük zarar verebileceği kaydedildi. Yetkililer, 42 milyondan fazla insanın yaşadığı bölge sakinlerine uyarıda bulundu.

ABD’nin en kalabalık şehri New York’ta da yetkililer alarma geçti. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, “Evlerinizden çıkmayın ve eğer seyahat edecekseniz toplu taşıma kullanın” açıklamasını yaptı. New York Acil Durum Yönetim Komiseri John Scrivani, “Açık alandaki eşyaları güvene alın ve kendiniz de rüzgar ve yağışlar gelmeden güvenli bir konumda bekleyin” dedi. Bölgedeki birçok süpermarket adeta yağmalanırken çok sayıda mağaza da vitrinlerini özel tahta ve ekipmanlarla kapattı.

Fire Adası’nda da panik yaşandı… Yetkililer Long Island’ın güneyindeki Fire Adası’nda bulunan bölge sakinleri ve turistlere ayrılmalarını söyledi. Yetkililer, “Bir an önce gidin yoksa adada mahsur kalma ihtimali oluşabilir” dedi.

Bölgedeki birçok havayolu şirketi uçuşlarını durdururken, bazı metro hatları durduruldu ya da sefer sayıları azaltıldı. New York Valisi Andrew Cuomo, bölgede acil durum ilan ederken, insanların yüksek seviyelere çıkmasını istedi.

İlginizi Çekebilir ABD'de alarm! Acil durum ilan edildi