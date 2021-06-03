Hindistan’da akılalmaz düğün: Damat ölen gelinin kardeşiyle evlendi

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Samspura’da gerçekleştirilen bir düğün, yaşanan olaylarla mantık sınırlarını zorladı. Adının Surbhi olduğu açıklanan gelin, düğün töreninin başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Aileler büyük bir şok yaşarken, ne yapacakları üzerine kafa yormaya başladı. İki ailenin vardığı ortak karar sonrası damat Mangesh Kumar, hayatını kaybeden gelinin kız kardeşiyle evlendi.

New York Post’un haberine göre düğünde yaşananları anlatan Surbhi’nin erkek kardeşi Saurabh, “Bu durum yaşanınca ne yapacağımızı bilmiyorduk. İki aile oturup düşünürken, biri kız kardeşim Nisha’nın damatla evlenmesi fikrini ortaya attı. Aileler bir süre düşündükten sonra bu fikri onayladı” dedi.

BİR ODADA CENAZE DİĞERİNDE DÜĞÜN

“Ailemiz için zor bir karardı” diyen Saurabh, “Kız kardeşlerimden birinin cansız bedeni yan odada yatarken, diğer kardeşimin düğününün yapılması çok tuhaf bir durumdu” ifadelerini kullandı. Düğünün hemen ardından Surbhi için tören düzenlendiği belirtildi.