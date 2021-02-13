İlk adımı Oxford-AstraZeneca attı: Çocuklarda aşı denemesi başlıyor

Corona virüsü salgını dünya genelinde hız kesmeden etkisini sürdürürken, aşılarla ilgili çalışmalar da aralıksız devam ediyor. Ortaya çıkan mutasyonlar aşıların etkinliğini tartışmaya açsa da, İngiltere’de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen aşı için ilk kez çocuklar üzerinde geniş çaplı bir çalışma başlatılmaya hazırlanılıyor.

Bu ay başlatılacak denemeler Londra, Southampton ve Bristol şehirlerinde gerçekleştirilecek. Denemelere 6-17 yaş arası yaklaşık 300 çocuğun katılacağı belirtiliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Oxford Aşı Grubu direktörü Andrew Pollard, “Pek çok çocuk corona virüsünden etkilenmese de, gençlerde ve çocuklarda sağlıklı bir bağışıklık tepkisi geliştirebilmek aşılama sürecinde fayda sağlayacak” dedi.

MUTASYONA KARŞI ETKİSİ DÜŞÜK



Yapılan son araştırmalar Oxford-AstraZeneca aşısının Güney Afrika mutasyonuna karşı etkisiz kaldığını ortaya koymuştu. Aşının vaka sayılarını düşürmede çok küçük bir etkisi olduğu belirtilirken, Oxford'dan Prof. Dr. Sarah Gilbert, mutasyon geçirmiş corona virüsüne karşı güçlendirilmiş aşının geliştirilme aşamasında olduğunu ve sonbaharda uygulanabileceğini söyledi.

KARMA AŞI DENEMELERİ



AstraZeneca ve Oxford, çocuklar ve mutasyona yönelik araştırmaların yanı sıra, karma aşı üzerine de çalışıyor. Oxford Üniversitesi uzmanları, şubat ayı başında yaptıkları açıklamada AstraZeneca aşısıyla Pfizer-BioNTech aşısının birlikte uygulanacağı testlerin başlayacağını duyurdu. Çalışmada yer alacak isimlerden Oxford'da görevli aşı uzmanı Matthew Snape, testlere 50 yaş üzeri, daha önce aşı olmamış ve yüksek risk grubundaki 800 kişinin katılacağını ifade etti.

Aşıların 4-12 hafta arayla uygulanacağını belirten Snape, çalışmanın sonuçlarını Haziran ayı itibarıyla almayı umduklarını vurguladı.

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