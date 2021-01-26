İngiltere’de coronadan kaynaklı can kaybı 100 bini aştı

İngiltere’de corona virüsü (Covid-19) nedeniyle toplam can kaybı 100 bini aştı. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte bin 631 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 100 bin 126’ye yükseldiği belirtildi.

Ülkede son 24 saat içinde 20 bin 89 corona virüsü vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 689 bin 746’ya yükseldi.

İngiltere’de 11 Kasım 2020 tarihinde 50 bin olan toplam can kaybı, 76 gün sonra ikiye katlanarak 100 bini aştı.

İngiltere’de mutasyona uğrayan, daha hızlı yayıldığı ve daha ölümcül olduğu belirtilen corona virüsü nedeniyle ülke genelinde üçüncü ulusal karantina uygulanmaya devam ediyor. (İHA)



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