İsrail’den Mescid-i Aksa’da ses bombalı ve plastik mermili saldırı

İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik zulmü Ramazan ayında da devam ediyor. Şam Kapısı'nı kapatarak Mescid-i Aksa'ya ulaşımı engelleyen İsrail güçleri ile teravih namazını kılmak üzere Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinliler arasında çatışma çıktı.

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’ya girerek, cemaate ses bombaları ve plastik mermi ile saldırdı. İlk belirlemelere göre, çıkan olaylarda 10 Filistinli yaralandı.

İSRAİL’İN SALDIRISINA PEŞ PEŞE TEPKİLER

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya girerek ses bombalarıyla saldırmasını şiddetle kınıyoruz. Mübarek Ramazan günlerinde hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail işgal güçleri Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmelidir. Bu menfur ve pervasız saldırılar derhal durmalıdır” ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “İsrail'in Filistinlilere yönelik sürdürdüğü işgal ve şiddet politikasını endişeyle takip etmekteyiz. İsrail'in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. Bugün, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla gerçekleştirilen baskını şiddetle telin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Harem-i Şerif, tüm Müslümanların kutsal mabedidir. İsrail hükümetinin mübarek Ramazan ayında Müslümanların mabedine yaptığı saygısızlığı ve Filistinlilere uyguladığı şiddeti kınıyoruz. İsrail, Mescidi Aksa’nın hukuki statüsüne saygı duymalı ve uluslararası yükümlülüklerine uygun davranmalıdır. Filistinli kardeşlerimizin din ve vicdan özgürlüklerinin sonuna kadar yanındayız” ifadesine yer verdi. (İHA)

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