İsrailli bakandan skandal Covid-19 aşısı açıklaması: Kendi çarelerine baksınlar

Nüfusunun yüzde 25’ini aşılamayı başaran İsrail’de, Sağlık Bakanı Yuli Edelstein’ın açıklamaları uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

İsrail’in yıllardır abluka altına aldığı Filistin’e yardım yapmayacağının altını çizen ve İsrail vatandaşlarının öncelikleri olduğunu dile getiren Edelstein, “İsrail’in önceliği vatandaşlarıdır. Vatandaşlarımız vergilerini öderken onlar vergi ödemiyor ve onlara yardım etmek gibi bir yasal yükümlülüğümüz, Filistinlilerin aşı olmasını sağlamak gibi bir durum yok. Eğer Filistinlilere bakmak İsrail Sağlık Bakanı’nın göreviyse, Filistin Sağlık Bakanı’nın görevi tam olarak ne olacak, Akdeniz’deki yunusların sağlığı mı” dedi.

Filistinlilere aşı desteği sağladıklarını dile getiren Edelstein, “Filistinliler bizden yardım istediklerinde onların tıp ekiplerine aşı verdim. Çünkü onlar doğrudan Covid-19 hastalarıyla ilgileniyorlardı ve o aşamada doktor ve hemşirelerinin aşıya erişimi yoktu. Yasal zorunluluğumuz olduğu için yapmadık. Filistinliler kendi sağlıklarının çaresine bakmalı” ifadesini kullandı.