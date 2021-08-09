İtalyan mafyasının ‘vaftiz annesi’ yakalandı

Yıllarca aranan İtalyan mafyasının "vaftiz annesi" Maria Licciardi, yakayı ele verdi.

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İtalya’nın Napoli bölgesindeki mafyanın “vaftiz annesi” olarak tanınan ve yıllarca İtalyan polisini peşinden koşturan 70 yaşındaki Maria Licciardi, başkent Roma’da yakalandı.

Licciardi’nin bir ucuz havayolu şirketine ait tarifeli uçağa binerken yakalandığı belirtildi. İtalyan medyası tarafından, minyon yapısı sebebiyle “piccirella” (ufak) ve şiddete meyilli olması sebebiyle de “Kanlı Meryem” lakabını alan Licciardi’nin Malaga’ya tek yön uçak bileti aldığı belirtildi.

Uyuşturucu karteli olan Secondigliano Alliance’ta kritik bir görev üstlenen Licciardi, ağabeyi Gennaro’nun hapishanede ölmesinden sonra mafya ailesinin başına gelmişti.

İtalyan medyası, havalimanında jandarmanın kendisine yaklaşması üzerine Licciardi’nin, “Jandarma mı? Tam oldu” yorumunu yaptığını aktardı.