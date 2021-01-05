Kıbrıs’ın en büyük otel zinciri kapandı

Corona virüsün turizm sektörüne olumsuz etkisi sürüyor Kıbrıs'ta faaliyet gösteren Merit oteller zinciri bugün yerel bir gazeteye verdiği ilanda, pandemi sürecinde alınan tedbirlerin “ekonomi göz ardı edilerek” alındığı savunulan açıklamada, “belirsizliğin devam ettiği, bu nedenle Merit Otellerini süresiz olarak kapatma kararı alındığı” duyuruldu.

İlandaki “3 günlük karantinasız gelişler bile turizm sektörüne motivasyon ve can suyu olmaktaydı” sözleri de dikkat çekti. İlanda şu ifadelere yer verildi:

*Kamuoyuna üzülerek duyuruyoruz. Covid-19 pandemi sürecinde yetkililer tarafından ekonomi tamamen göz ardı edilerek alınana kararlar çerçevesinde gerek vergi, gerekse piyasa ödemelerimizi eksiksiz yapmakla birlikte, çalışma arkadaşlarımıza da imkanlarımız ölçüsünde sahip çıktık.

*Önceden uygulanmakta olan 3 günlük karantinasız gelişler bile turizm sektörüne motivasyon ve can suyu olmaktaydı.

*Ancak bugün geldiğimiz nokta itibari ile kararsızlığın ve belirsizliğin halen devam etmesinden dolayı KKTC'nin en büyük oteller zinciri olan Merit otellerini süresiz olarak kapatma kararı aldığımızı kamuoyuna üzülerek duyuruyoruz.

“MAAŞ ÖDEYEMEZ HALE GELDİK”

Kıbrıs Postası'nda yer alan habere göre, Bir televizyon kanalında konuyla ilgili konuşan Merit Royal Genel Müdürü Aybars Kutluba, 3 günlük karantinasız girişlerin yeniden uygulamaya konmasının elzem olduğunu belirterek, devletin kamu çalışanları kadar özel sektörü de desteklemesi gerektiğini ifade etti.

Maaş ödeyemeyecek noktaya geldiklerini bildiren Kutluba, yerel vakalardan otellerin sorumlu tutulmasını da eleştirdi.

Merit otellerinin karantinasız girişler tekrar başlayana kadar kapalı kalacağını dile getiren Kutluba, “Bugün açıkladığımız kapanma kararını mecbur olduğumuz için aldık” diye konuştu.