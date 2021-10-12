Kiraladığı kobra yılanıyla eşini öldürdü

Hindistan, korkunç bir olayla gündeme geldi. 32 yaşında bir adam, eşini kiraladığı kobra yılanıyla öldürdü.

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Hindistan’ın Kerala eyaletinin Kollam kentindeki bir mahkeme, 32 yaşındaki P. Sooraj isimli bir adamı, karısının üzerine uyurken kobra yılanı salmak ve ısırığıyla zehirleterek öldürmekten mahkum etti. Savcılık, 32 yaşındaki adam için ölüm cezası talep etti.

Sooraj, Hindistan Ceza Kanunu’nun 302 (cinayet), 328 (zarar vermek için ilaç uygulamak), 307 (cinayete teşebbüs) ve 201 (delilleri yok etmek) bölümleri uyarınca suçlu bulundu.

DAHA ÖNCE DE DENEMİŞ

Sooraj’ın 25 yaşındaki talihsiz eşi Uthra, yine bir yılan saldırısı nedeniyle evinde tedavi gördüğü sırada bu olayla karşılaştı. Yapılan araştırmalarda, ilk yılanın da sorumlusunun eşi olduğu anlaşıldı. İlk saldırıdan kurtulmayı başaran kadın, ikincisinde hayatını kaybetti.

Uthra’nın ailesi karara ilişkin memnuniyetini dile getirdi. Mahkemede hazır bulunan Uthra’nın babası Rajasenan, “Nihayet kızım adalete kavuştuğu için mutluyum. Sooraj’ın azami cezayı alacağı beklentisindeyiz. Başka hiçbir ebeveynin bizim yaşadığımızı yaşamaması için dua ediyoruz” dedi. Kerala Emniyet Müdürü Anıl Kant, Doğal (kazara) ısırıklarda izler 1.7 ila 1.8 santimetreye yayılır, ancak Uthra’da bu 2.3 ila 2.8 santimetreydi. Bu kesinlikle kobra üzerinde baskı yaratıldığını gösteriyor” diye konuştu.

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