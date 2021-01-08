KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: İki devletli çözümü konuşacaksak masaya oturacağım

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs İlim Üniversitesi ziyaretinde Kıbrıs müzakereleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Tatar, Kıbrıs müzakerelerinin, Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesine sıcak bakmadıklarını dile getirerek “Müzakerelerde iki devletli çözümü konuşacaksak masaya oturacağım. Aksi olursa müzakerelere katılmayacağım” diye konuştu.

“TÜRKİYE İLE HEMFİKİRİZ”

Tatar, Kıbrıs’ta artık yeni bir dönemin başladığına dikkat çekerek şunları söyledi:

* Crans Montana sürecini yaşayan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres.

* Dolayısıyla artık egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan ve iş birliği içinde olan iki devletin müzakere süreci önemli olacak.

* Müzakerelerde iki devletli çözümü konuşacaksak masaya oturacağım. Aksi olursa müzakerelere katılmayacağım.

“DAYANIŞMA İÇİNDE HAREKET EDECEĞİZ”

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile hemfikir olduklarını kaydederek, “El ele, kol kola birlikte dayanışma içinde hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı. DHA