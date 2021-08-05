Küba’da artan COVID vakalarından sonra oteller hastaneye dönüştürülüyor

Başkent Havana'dan yaklaşık iki kat daha fazla ölüm oranlarına sahip Ciego de Avila'da oteller hastaneye dönüştürülüyor. Şehir, Küba'daki COVID-19 vakalarının yeni merkezi haline geldi.

SOZCU.COM.TR

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Yetkililer, Ciego de Avila Oteli’nin turist yerine 240 düşük riskli çocuk hastayı ağırlayacağını, Las Canas Motel’de ise corona virüslü hamile kadınlar için 53 yatak olduğunu söylüyor.

Ceballos kasabasından 49 yaşındaki MAyi Del Valle, şehirdeki durumu şekilde özetliyor: “İnsanlar çok korkuyor. Her gün daha fazla hasta, daha fazla ölüm… İnsanlar COVID’li hastaları evlerinde şifalı bitkilerle tedavi etmeye çalışıyor.”

Küba’nın ulusal epidemiyoloji direktörü Francisco Durán, çarşamba günü yaptığı açıklamada; 11 milyonluk ülkede COVID-19’dan kaynaklanan 98 yeni ölümün 23’ünü oluşturduğunu söyledi. Rakam, ülkenin pandemideki en yüksek ölüm oranı. Yaklaşık 430.000 kişinin yaşadığı eyalette, 2 milyon nüfuslu başkent Havana’dakinden yaklaşık iki kat daha fazla ölüm meydana geldi.

KISITLAMALAR AZALDI, VAKALAR ARTTI

Sahil beldesi Varadero ile ünlü batı-orta eyaleti Matanzas, geçen ay enfeksiyon merkeziydi, ancak oradaki dalga şu an için kontrol altına alındı.

Başbakan Yardımcısı Jorge Luis Tapia ve Sağlık Bakanı José Ángel Portales, Havana’nın yaklaşık 400 kilometre doğusundaki Ciego de Avila’ya geçti ve hükümetin ajansına göre, yetkililer lojistik için kullanılabilecek daha fazla ambulans gönderdi.

Pandeminin başlangıcından bu yana Küba, 3.091 ölüm ve 422.614 teyit edilmiş enfeksiyon kaydetti, bunların büyük bir kısmı sadece son haftalarda yaşandı. Ülke geçen yıl virüsten kendini koruma konusunda oldukça başarılıydı, ancak 2021’in başındaki kısıtlamaların azaltılmasıyla vakalar artmaya başladı.

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