Kuzey Kore’den ABD’ye nükleer tehdit

Son dönemde diplomatik ilişkilerini geliştirmek için adımlar atan Kuzey Kore ve Güney Kore hükümetleri yeniden karşı karşıya geldi. ABD ve Güney Kore'nin ortak gerçekleştirdiği tatbikat, Pyongyang hükümetinde seslerin yükselmesine neden oldu.

SOZCU.COM.TR

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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un kız kardeşi Kim Yo Jong yaptığı açıklamada, Pyongyang’ın ABD ile Güney Kore arasında bu ay için belirlenen büyük bir ortak askeri tatbikata yanıt olarak nükleer ve konvansiyonel silah programını harekete geçirmek için hazır oldukları konusunda uyardı.

Kuzey Kore’nin resmi Kore Merkez Haber Ajansı’nın haberine göre, Kim Yo Jong, “ABD ve Güney Kore tekrarlanan uyarılarımızı dikkate almadığı takdirde, tatbikatlarımızı hayata geçirmek, onları kesinlikle daha ciddi bir güvenlik tehdidiyle karşı karşıya bırakacaktır.” dedi. Kim, Güney Kore’yi “haince davranmak”la suçladı.

Kuzey Kore, ABD ile Güney Kore arasında yılda iki kez düzenlenen ortak tatbikatlardan uzun yıllardır rahatsız olduğunu dile getiriyor. Bu tatbikatları bir savaş provası olarak nitelendiren Pyongyang yönetimine karşı ABD ve Güney Kore ise savunma amaçlı gerçekleştirildiklerini savunuyor.

Kuzey Kore yönetiminden gelen açıklama ise iki ülke arasında son yıllarda düzenlenen ilişkilere yeni bir darbe olarak yorumlandı. Kuzey Kore ve Güney Kore yönetimleri geçtiğimiz ay ilişkileri düzeltme ve güçlendirme sözü üzerinde anlaşmıştı. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey ile ilişkileri geliştirmek için siyasi sermayeye ciddi yatırımlar yaptığı biliniyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un kız kardeşi Kim Yo Jong; “ABD’nin sürekli artan askeri tehditleri ile başa çıkmak için askeri ve nükleer kapasitemizi artırmaya başlatacağız” dedi.

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