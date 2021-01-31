Macron’a corona aşısı suçlaması

AstraZeneca-Oxford corona virüsü aşısını geliştiren bilim insanlarından Oxford Üniversitesi’nde tıp profesörü olan John Bell, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Bunu nereden çıkardığından emin değilim, bunun, Bay Macron’un biraz talep yönetimi yaptığından şüpheleniyorum. Herhangi bir aşınız yoksa yapabileceğiniz en iyi şey, talebi azaltmaktır” dedi.

AVRUPA İLAÇ AJANSI: HENÜZ YETERLİ VERİ YOK

Avrupa İlaç Ajansı, Aşının, yaşlı insanlarda etkinliğini değerlendirmek için henüz yeterli kanıt olmadığını söylerken, aşının işe yaramayacağını düşünmek için hiçbir neden olmadığını söyledi. Aşı gelişimini denetleyen Bell, verilere göre,aşının çok etkili bir aşı olduğunu, etkisini tüm yaş gruplarında gösterdiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Ocak ayında AB liderleri, AstraZenecanın üretimin başlangıçta beklenen hacimlerin çok gerisinde kalacağını açıklamasına tepki göstermiş ve aşı krizi patlak vermişti. AstraZeneca, aşının Avrupadaki üretim tesislerinde sorun olduğunu açıklamış bunun üzerine AB yetkilileri İngilteredeki üretim tesislerinden aşının sağlanmasını talep etmişti. İngilterede yetkililer ise ülkede üretilen aşıların AB ülkelerine gönderilmesine olumsuz baktıklarını açıklamıştı.