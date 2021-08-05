Haberler - Dünya

NASA, Türkiye’deki yangınların uydu görüntülerini paylaştı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Türkiye'de devam eden yangınlarla ilgili açıklama yaparken, yangın bölgelerinin uydu görüntülerini de paylaştı. 

SOZCU.COM.TR
YAYINLANMA: GÜNCELLENME:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
NASA, Türkiye’deki yangınların uydu görüntülerini paylaştı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nden (NASA) Türkiye’de süregelen orman yangınlarıyla ilgili bir paylaşım geldi. NASA tarafından yayımlanan uydu görüntüleri, özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde etkili olan orman yangınlarının yarattığı tahribatı gözler önüne serdi. Yangınların günlerdir sürmesi ile ilgili açıklamalara da yer verilen paylaşımda “Yangınlar hala kuvvetli rüzgarlar, 40 santigrat derecenin üzerindeki hava sıcaklıkları ve düşük nem ile besleniyor” denildi.

NASA’nın internet sitesinde de dünya genelinde yaşanan sıcaklık artışına vurgu yapılırken, önlem alınması konusunda uyarılarda bulunuldu.

NASA’nın resmi sitesinde yer alan yazıda “Şiddetli bir sıcak hava dalgasının ve aylarca süren kuru havanın ortasında Türkiye, son yılların en kötü orman yangınlarından bazılarıyla karşı karşıya” ifadelerine yer verildi.

Orman-İş'ten çarpıcı Manavgat raporu: Daha sık ve şiddetli yangınlar olacak İlginizi Çekebilir Orman-İş'ten çarpıcı Manavgat raporu: Daha sık ve şiddetli yangınlar olacak Ağaç kovuğuna giren kaplumbağa yangından kurtuldu İlginizi Çekebilir Ağaç kovuğuna giren kaplumbağa yangından kurtuldu

 

Antalya Bilim Dünya internet NASA orman yangını Türkiye uzay yangın