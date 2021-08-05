NASA, Türkiye’deki yangınların uydu görüntülerini paylaştı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Türkiye'de devam eden yangınlarla ilgili açıklama yaparken, yangın bölgelerinin uydu görüntülerini de paylaştı.

SOZCU.COM.TR

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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nden (NASA) Türkiye’de süregelen orman yangınlarıyla ilgili bir paylaşım geldi. NASA tarafından yayımlanan uydu görüntüleri, özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde etkili olan orman yangınlarının yarattığı tahribatı gözler önüne serdi. Yangınların günlerdir sürmesi ile ilgili açıklamalara da yer verilen paylaşımda “Yangınlar hala kuvvetli rüzgarlar, 40 santigrat derecenin üzerindeki hava sıcaklıkları ve düşük nem ile besleniyor” denildi. NASA’nın internet sitesinde de dünya genelinde yaşanan sıcaklık artışına vurgu yapılırken, önlem alınması konusunda uyarılarda bulunuldu.