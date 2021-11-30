Rusya’dan NATO’ya kırmızı çizgi uyarısı

Rusya Devlet Başkanı Putin, NATO'ya Ukrayna konusunda uyarıda bulundu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

asdfdsf

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO’nun Ukrayna’da askeri altyapı kurmasının kırmızı çizgileri olduğunu ve bunun gerçekleşmemesini umduğunu belirterek, Rusya sınırının yakında düzenlenen askeri tatbikalara dair endişesini dile getirdi.

Putin, Moskova’da bir yatırım forumunda yaptığı açıklamada Rusya’nın aynı zamanda yakında askeri bünyesine katacağı hipersonik füze geliştirdiğini ifade etti.

NATO, Rusya’nın sınıra asker yığmasındaki niyeti anlamak için bugün toplanırken ABD ve İngiltere Rusya’yı Ukrayna’ya karşı herhangi bir yeni saldırıda bulunmaması konusunda uyardı.