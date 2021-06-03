Rusya’dan S-400 iddialarına yalanlama: Geri gönderme yok, planlı şekilde dönüyorlar

Türkiye ve ABD arasında krize neden olan S-400’ler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında 14 Haziran’da Brüksel’deki NATO zirvesinde gerçekleşecek görüşme öncesi gündemden düşmüyor.

ABD merkezli yayın organı Bloomberg, görüşme öncesi ilişkilere mercek tutan haberinde “Türkiye, Rus füze uzmanlarını Biden'a mesaj vermek için eve yolladı” ifadelerini kullanmış ve Ankara yönetiminin bu hamleyle Washington'a uzlaşma konusunda hazır olduğunu gösterdiği yorumunda bulunmuştu.

‘GÖREVLERİNİ TAMAMLADILAR’

Moskova cephesinden Rus uzmanların geri gönderildiği iddialarına ilişkin yanıt geldi. Sputnik’e açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, uzmanların ‘gönderildiği’ iddialarını reddetti. Peskov, “Uzmanlarımızın hepsi planlı bir biçimde evlerine geri dönüyor. Türk personelin eğitimi konusundaki görevlerini tamamladılar. Dönüşleri önceden planlanmış olduğu gibi gerçekleşiyor. Bunu bir eve gönderme veya kovma şeklinde yansıtmak kesinlikle yanlış” dedi.

Peskov, Rus uzmanların evlerine dönüşünde ABD'nin bir rolünün olup olmadığı sorusuna, “Burada Amerikalıların herhangi bir etkisi bulunmuyor. Amerikalılar Türklere S-400 sistemi konusunda oldukça baskı yapıyor, fakat Türk tarafı istikrarlı bir biçimde duruşunu koruyor” dedi.