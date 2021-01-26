Son dakika… ABD Başkanı Biden ile Putin görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki basın toplantısında yaptığı açıklamada, Biden'ın öğle saatlerinde Rus mevkidaşı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade etti.

Psaki, iki lider arasındaki görüşmede, yeni START anlaşması, Solarwinds siber saldırısı, Ukrayna, Afganistan ve Rus muhalif lider Alexey Navany gibi konuların ele alındığını aktardı.

KREMLİN’DEN AÇIKLAMA

Biden-Putin görüşmesine ilişkin Kremlin’den de açıklama geldi. Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, Putin'in Biden'ı tebrik ettiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

* Taraflar, nükleer füze cephaneliklerinin karşılıklı olarak sınırlandırılmasına yönelik bu önemli uluslararası yasal mekanizmanın işleyişinin sürdürülmesi için gereken tüm prosedürleri önümüzdeki günlerde tamamlayacak.

* Uluslararası konular arasında ABD'nin Açık Semalar Anlaşması'ndan tek taraflı çıkışı, İran nükleer programıyla ilgili Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın sürdürülmesiyle ilgili sorunlar, Ukrayna'daki krizin çözümü ve ayrıca BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin zirvesiyle ilgili Rusya'nın girişimi değerlendirildi.

ANLAŞMA 5 ŞUBAT’TA SONA ERİYOR

Biden yönetimi tarafından ABD ile Rusya arasında Obama döneminde 8 Nisan 2010 yılında imzalanan New START süresinin uzatılacağı açıklanmıştı.

Önümüzdeki 5 Şubat'ta sonlanacak olan anlaşmanın uzatılması için ABD ve Rusya temsilciler düzeyinde görüşmeler devam ederken, Washington tarafının somut adım atılması yönünde açıklamaları üzerine Rusya harekete geçmişti.

Önceki gün Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Washington’un anlaşmanın uzatılması için olumlu yönde görüşler bildirmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etmişti.

START ANLAŞMASI NEDİR?

Yeni START, ABD ve Rusya Federasyonu arasında, Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması ve Sınırlandırılması için Alınacak Önlemler'in resmi adı ile bir nükleer silah azaltma anlaşmasıdır. 8 Nisan 2010'da Prag'da imzalandı ve onaylandıktan sonra 5 Şubat 2011'de yürürlüğe girdi.

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