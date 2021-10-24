Squid Game kartları ülkeyi karıştırdı: İspanya polisinden uyarı

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran Netflix yapımı Güney Kore dizi Squid Game İspanya'da da büyük görüyor. İspanyol polisi, ülkede reklam amaçlı dağıtılan Squid Game temalı kartlarının tehlikeleri konusunda uyarılarda bulundu.

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Netflix’in Güney Kore yapımı dizisi Squid Game, kendi yaratıcısını bile şaşırtan bir başarıya imza atarak tüm dünyada rekorlar kırmaya devam ediyor. 10 yıl önce yazılmaya başlanan ve birçok kez reddedilen hikaye, yaklaşık iki hafta içinde Netflix’in en çok izlenen dizisi haline geldi. Bloomberg’e göre, yapımı yalnızca 21 milyona mal olan dizi Netflix’e 900 milyon dolarlık bir gelir sağlayacak.

Ancak dizinin dünyadaki etkisi sadece finansal değil. The Korea Times’ta yer alan bir habere göre, Kore’deki bir otel, Squid Game’e benzer bir konsept yarattıklarını ve çeşitli çocuk oyunları sonucu ödül vereceklerini açıkladı.

Fenomen dizi ile ilgili bir olay da İspanya’da yaşandı.

Muchos nos habéis preguntado por tarjetas similares con #códigoQR Si escaneamos un código y no sabemos si es de confianza puede llevarnos a sitios infecciosos y poner en peligro nuestros #dispositivos

İspanya’nın ulusal polis teşkilatı Policia Nacional, sosyal medyadan ülkenin dört bir yanında dağıtılan ‘Squid Game kartları’ hakkında uyarıda bulundu. Polis, dağıtılan kartların arkasında yer alan QR kodlara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Polis tarafından yapılan açıklamada, “QR kodun güvenli bir kaynaktan gelip gelmediğini bilmiyorsanız lütfen dikkatli olun. Tüm bilgilerinize ulaşabilirler veya telefonunuza virüs bulaşabilir” ifadelerinde bulundu.

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