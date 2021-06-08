Türk mafya, uluslararası organize suç örgütünü “yanlışlıkla” çökertti

FBI, Avustralya Federal Polisi ve Interpol’ün gerçekleştirdiği ve dünya çapındaki yüzlerce mafya lideri ve uyuşturucu tacirine yönelik operasyonun yankıları uluslararası kamuoyunun gündeminde…

Yetkililer, Avustralya ve Avrupa ülkeleri polisi ve ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yürütülen operasyon sonucunda Avustralya, Asya, Güney Amerika ve Orta Doğu’da küresel narkotik ticaretine karışan şüphelilerin yakalandığını açıkladı.

Yüzlerce silah, uyuşturucu, lüks otomobil ve mücevherin ele geçirildiği ve yaklaşık 148 milyon dolar, 6 ton kokain, 4 ton kenevir ve 2 ton meth uyuşturucu ele geçirildiği operasyonun arka planı da ortaya çıktı.

Avustralya ve İngiltere basınında yer alan haberlere göre FBI ve Avustralya Federal Polisi’nin geliştirdiği ve suç örgütlerine üye kişiler tarafından “sadece referansla” girilebilen AN0M isimli bir uygulamanın baskını gerçekleştirmekte kritik bir önemi olduğu belirtildi.

AN0M isimli uygulamanın 100’den fazla ülkede 300’den fazla suç örgütüne mensup 12.000’den fazla cep telefonuna indirildiği belirtilirken, Avustralya’da ünlenen mafya lideri Hakan Ayık’ın bu uygulamayı ilk kullandığı ortaya çıktı.

Polisin bu uygulama aracılığıyla suç dünyasını yakından takip ettiği ve baskın yapabildiği açıklanırken uygulamanın bütün gizli mesajları FBI ve AFP’ye gönderdiği de belirtildi.

Avustralya’nın en çok aranan suçlusu olarak bilinen Hakan Ayık’ın farkında olmadan bu uygulamayı kullandığı ve çevresine tanıtımını yaparak, “Esas dağıtıcı” konumunda olduğu da ortaya çıktı. Polis, 27 milyon gizli mesajı ele geçirdiklerini ve okuduklarını anlattı.

“HAKAN AYIK ARKADAŞLARINI ELE VERDİ”

FBI’dan Calvin Shivers, “Bu küresel ortaklığın sonuçları müthiş. Son 18 ayda FBI yüzden fazla ülkede 300’den fazla suç örgütünü ortadan kaldırdı. Uygulama aracılığıyla iletişimlerini takip ettik” dedi.

AFP Komiseri Reece Kershaw, “Ayık artık hedefte. Diğer suç örgütü liderlerini ele veren o olduğu için çok sayıda tehdit alıyordur. Dolayısıyla kendisini bir an önce adalete teslim etmesini tavsiye ediyoruz” dedi. Kershaw, “O bu uygulamayı etrafa dağıtanlardan biri. Kendi arkadaşlarını ele vermiş oldu” dedi.

“ORGANİZE SUÇA AĞIR DARBE”

Avustralya Başbakanı Scott Morrison operasyonun “organize suça yönelik ağır bir darbe olduğunu ve sadece bu ülkede değil, tüm dünyada yankılanacağını” söyledi.

Morrison, Sydney’de gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu olay Avustralya emniyet teşkilatı tarihinde dönüm noktası niteliğinde” dedi.

Avustralya federal polisi Reece Kershaw yasadışı motosiklet çetesi üyeleri de dahil olmak üzere 224 kişinin tutuklandığını, Yeni Zelanda ise 35 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yetkililer, İsveçli 75 şüphelinin tutuklandığını ve Almanya’da ise 60’tan fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladılar. Hollanda’da 49 kişi tutuklandı.