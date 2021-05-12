Türkiye’de de kullanılan Sinovac’ınCovid-19 aşısıyla ilgili çarpıcı sonuç

Corona virüsü salgınına karşı Çin’de geliştirilen ve aralarında Türkiye, Ukrayna, Macaristan, Brezilya, Tayland ve Meksika gibi onlarca ülkede kullanılan Sinovac’ın geliştirdiği CoronaVac isimli aşı ile ilgili çarpıcı bir araştırma yayınlandı.

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da görevli 25.374 sağlık çalışanının ikinci doz aşı olduktan 28 gün sonra elde edilen verileri incelendi. Araştırmanın sonuçlarını Endonezya’nın Saplık Bakanı Budi Gunadi Sadikin yaparkeni “28 gün sonra aşının ölümden koruyuculuk oranı yüzde 100 olarak belirlendi. Aşı olduktan sonraki 7 gün içinde hastaneye yatış oranı da yüzde 96 seviyesine ulaştı” dedi.

“ÇOK ÇOK BÜYÜK BİR DÜŞÜŞ”

Araştırmanın Şubat ayının sonunda gerçekleştiğini aktaran Sadikin, “Çalışanlarda hastalığın bulaşmasına karşı yüzde 94’lük bir koruma sağlandı. Sağlık çalışanları arasında hastaneye yatış ve ölüm bazında çok çok büyük bir düşüş tespit ettik” dedi.

Bu sonuçlar CoronaVac’ın geçen aylarda duyurduğu üçüncü faz test sonuçlarının bir hayli üstünde çıktı. Verilere göre Brezilya’da gerçekleşen araştırmada Sinovac’ın aşısının etkisinin yüzde 50’nin biraz üzerinde olduğu belirlenmiş ve bu durum aşı olan ülkelerde büyük tepki çekmişti.

CoronaVac isimli aşıyı geliştiren Sinovac’ın CEO’su Yin Weidong da Bloomberg’e açıklamalarda bulundu. Yin Weidong, “Gerçek hayattan elde edilen veriler ve bilimsel veriler bize daha mantıklı karar vermeyi sağlayacaktır. Partnerlerimize ve hükümetlere aşının verilerini paylaşacağız” dedi.

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